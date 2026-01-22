Baltijas balss logotype
Эндокринолог: йодированную соль нужно добавлять после приготовления 0 92

Люблю!
Дата публикации: 22.01.2026
BB.LV
Йод играет ключевую роль в функционировании организма, особенно для щитовидной железы, вырабатывающей гормоны, которые отвечают за обмен веществ, развитие мозга и нервную систему, рассказала эндокринолог Наталия Тананакина.

Его дефицит может привести к серьёзным последствиям, особенно у детей и беременных. Также недостаток йода способен замедлять развитие мозга у ребёнка и снижать когнитивные способности. Для профилактики врач рекомендует использовать йодированную соль, которая не отличается по вкусу от обычной, но обеспечивает суточную потребность в микроэлементе. По её словам, мировая практика подтверждает: массовое применение такой соли снижает частоту эндемического зоба и других заболеваний, связанных с нехваткой йода.

Тананакина также напомнила о важности целенаправленной профилактики для групп риска — беременных, кормящих женщин и детей, которым могут быть назначены препараты йодида калия для точного контроля дозировки. В рацион стоит включать морскую рыбу, морскую капусту, яйца и молочные продукты. Чтобы сохранить микроэлемент, соль лучше добавлять в блюда после приготовления, так как при нагревании часть йода разрушается.

#медицина #питание #профилактика #беременность #здоровье #дети
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
