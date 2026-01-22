Baltijas balss logotype
Имбирь: польза и риски, о которых важно помнить 0 218

Люблю!
Дата публикации: 22.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Имбирь: польза и риски, о которых важно помнить

Имбирь давно стал популярным «корнем здоровья» — его добавляют в чай, блюда, используют при простуде, для поддержки иммунитета и пищеварения. Но, как и любой активный продукт, он имеет свои ограничения.

Польза имбиря

Имбирь содержит эфирные масла, гингеролы и шогаолы, отвечающие за его жгучий вкус и согревающий эффект. Эти вещества обладают противовоспалительными свойствами, улучшают пищеварение, уменьшают вздутие и помогают при лёгкой тошноте. Антиоксиданты в составе корня поддерживают борьбу организма с окислительным стрессом.

Возможные риски

  • Раздражение ЖКТ: при гастрите, язве или повышенной кислотности имбирь может усиливать дискомфорт.
  • Влияние на давление: расширяет сосуды, что иногда вызывает головокружение или скачки давления.
  • Разжижение крови: сочетание с препаратами, влияющими на свёртываемость, может быть опасным.
  • Аллергические реакции: зуд, покраснение, сыпь — повод прекратить употребление.

Имбирь и похудение

Имбирь не сжигает жир самостоятельно. Он лишь слегка ускоряет обмен веществ и может снижать аппетит, но без контроля калорийного баланса «чудесного эффекта» не будет.

Формы имбиря

  • Свежий: самый активный и полезный.
  • Сушёный: концентрированный, легко переборщить.
  • Маринованный: часто содержит сахар и уксус, пользы меньше.

Вывод: имбирь — полезная специя, но требует умеренности и внимательного отношения к своему организму. Он поддерживает пищеварение и придаёт бодрость, но не является универсальным лекарством.

Источник

#аллергия #иммунитет #специи #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
