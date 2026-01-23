Фаршированные яйца — быстрая и аппетитная закуска. На её приготовление уйдёт не более 20 минут, а благодаря огромному разнообразию начинок можно превратить классическое блюдо в настоящий кулинарный шедевр.

Классический рецепт

Самый простой вариант фаршированных яиц требует всего трёх компонентов: яйца, майонез, соль. Яйца варят 10 минут после закипания воды, затем помещают в жидкость со льдом и дают полностью остыть, аккуратно очищают, чтобы не повредить белок, вынимают желток и разминают его вилкой, добавив майонез. Можно приправить массу измельчённым чесноком. Затем смесь поместите обратно в белок. Готово!

Сделать закуску более сытной и пикантной можно, добавив в яично-майонезную массу натёртый сыр.

Рецепты с различными начинками

С красной рыбой

Для этого рецепта подойдёт любая красная рыба: форель, сёмга, горбуша. Нарежьте слабосолёную или копчёную рыбку мелкими кубиками, из отваренных яиц достаньте желтки, разомните их вилкой, смешайте с майонезом и добавьте кусочки рыбы.

Чтобы удивить гостей, можно попробовать такой вариант. Вам понадобится 150 гр красной копчёной рыбы, столько же творожного сыра, зелёный горошек 100 гр, половинка лимона, хрен и горчица дижонская по 10-15 гр. В блендере смешайте рыбу, сыр, горчицу, хрен, желток, лимонную цедру, горошек. Украсить такой вариант яиц можно мелко рубленным укропом.

С крабовыми палочками

Вместо майонеза в этом варианте используется плавленый сыр. Измельчите желтки, добавьте к ним пару ложек сыра, мелко нарезанный укроп и натёртые на крупную тёрку крабовые палочки. Подсолите и поперчите смесь, нафаршируйте ей белки.

С грибами

Выбирайте сушёные грибы, они гораздо ароматнее. На 8-10 яиц вам понадобится 100 грамм сушёных грибов, 1 луковица, 50-80 грамм сливочного масла, майонез, соль-перец по вкусу.

Грибы промойте, залейте водой, немного подержите в ней, затем проварите 10-15 минут. Лук порежьте мелко, обжарьте вместе с отваренными грибами минут 10. Далее для приготовления смеси нужны желтки из варёных яиц, их смешайте с полученной луково-грибной массой, а также майонезом.

С авокадо

Это настоящее лакомство для тех, кто придерживается правильного питания: вкусно, сытно, полезно. Мякоть авокадо полейте лимонным соком, посолите и поперчите, взбейте с желтками в блендере. Нафаршируйте белки и украсьте ломтиком томата.

С тунцом

Желток отварных яиц разомните вилкой или натрите на мелкой тёрке. Из баночки консервированного тунца слейте жидкость, выложите рыбу в мисочку к желткам, добавьте мелко нарезанный свежий огурец и красный лук, 2 ст ложки творожного сыра. Подсолите и поперчите. Нафаршируйте смесью белки.

С печенью трески

Нежная печень трески — отличная начинка для сытной закуски, а готовятся такие фаршированные яйца за пару минут.

Соедините печень трески с желтками, добавьте 2 ст ложки плавленого сыра и пару зубчиков чеснока. Украсить яйца, фаршированные треской, можно любой зеленью.

С рикоттой и песто

Эта нежная, изысканная смесь превратит классическую закуску в блюдо, достойное лучших ресторанов.

Для приготовления такой начинки понадобится 3-4 ст. ложки рикотты, соус песто по вкусу, лимонный сок, соль-перец по вкусу. Эти ингредиенты смешать с желтками, можно добавить ещё 1 ч. ложку оливкового масла.

С морковью

Измельчённая свежая морковь сделает начинку сочной, а плавленый сыр — нежной. Соедините натёртую на мелкой тёрке морковь с сыром, желтками и чесноком, нафаршируйте белки.

С селёдкой

Желтки, филе сельди, репчатый лук отправьте в блендер и взбейте до однородности. Добавьте немного сметаны, горчицы, подсолите, выложите массу в половинки белков.

С овощами

Для того, чтобы закуска смотрелась нарядной и яркой, можно использовать овощи разных оттенков. Например, свёклу. Смешайте селёдку 1 шт., свёклу 1 шт., майонез, лимонный сок, подсолнечное масло. Обжарить мелко рубленную луковицу, добавить в получившуюся смесь. Отправить это в блендер. Можно добавить туда икру минтая.

С икрой

Традиционная, аппетитная и изысканная закуска. Готовится очень просто, а выглядит по-настоящему эффектно.

Смешайте желтки с ложкой сливочного сыра, измельчённой петрушкой. Нафаршируйте белки, а сверху выложите красную икру.

С орехами

Необычное сочетание, которое наверняка покажется вашим гостям аппетитным и изысканным. В кавказской кухне у этой закуски есть звучное название — акутагьчапа.

Размельчите грецкие орехи, подсолите, добавьте мелко нарубленные кинзу и петрушку, желтки яиц и ложку острой аджики. Если смесь получится слишком сухой, добавьте в неё немного сметаны.

С ветчиной

Натрите слегка подмороженную ветчину на крупной тёрке, соедините с мелко нарезанными огурцами, зелёным луком, добавьте желтки, ложку дижонской горчицы и майонез. Хорошо перемешайте и выложите в белки.

Подача и оформление фаршированных яиц

Закуска отлично смотрится на праздничном столе, если подать её на блюде с листьями салата. Они оттенят яйца. В зависимости от начинки сверху их можно посыпать зёрнышками граната: этот вариант отлично подойдёт для сытных блюд, кислинка оттенит свёклу, сыр, печень трески.

Можно воткнуть в каждую половинку яйца ломтик помидора, небольшой солёный крекер или дольку огурца.

Чтобы начинка смотрелась аккуратнее, её можно выложить не ложкой, а кондитерским шприцом — получатся симпатичные волны.