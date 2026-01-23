Baltijas balss logotype
Почему знаменитости выбирают твердые шампуни: экономия, экология и здоровье волос 0 191

Люблю!
Дата публикации: 23.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему знаменитости выбирают твердые шампуни: экономия, экология и здоровье волос

Твердые шампуни — не просто модный тренд, а удобный и экологичный способ ухода за волосами. Знаменитости переходят на бруски из-за компактности, натурального состава и возможности сократить пластик, а также за эффект от концентрированных формул, который обычный шампунь дает не всегда.

Почему знаменитости выбирают твердые шампуни

  • Эмма Уотсон: компактность и удобство для путешествий.
  • Лили Коллинз: экономия места в чемодане во время съемок.
  • Шейлин Вудли: экологическая ответственность и осознанный выбор.
  • Дрю Бэрримор, Жизель Бундхен, Зои Кравиц, Гвинет Пэлтроу: простые формулы, забота о природе и часть wellness-ритуала.

Популяризация тренда

  • Видео на TikTok под хештегом #ISwitchedToAShampooBar сделали твердые шампуни вирусными.
  • Стилист Юджин Сулейман рекомендует их для чувствительной и сухой кожи головы.
  • Украинский бренд BOGIKA (Ева Галайда) объясняет популярность формата и делится советами по использованию.

Преимущества твердых шампуней

  • Минимизируют пластик → философия Zero Waste.
  • Концентрированные формулы → один брусок заменяет 2–3 флакона.
  • Натуральный состав: масла, травяные экстракты, глины, минимум синтетики.

Правильное использование

  1. Вспеньте брусок в ладонях.
  2. Наносите пену на кожу головы, а не на волосы.
  3. Дважды промойте волосы, затем тщательно смойте остатки.

Источник

#экология #TikTok #знаменитости #уход за волосами
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

