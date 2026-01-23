Твердые шампуни — не просто модный тренд, а удобный и экологичный способ ухода за волосами. Знаменитости переходят на бруски из-за компактности, натурального состава и возможности сократить пластик, а также за эффект от концентрированных формул, который обычный шампунь дает не всегда.