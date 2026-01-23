Твердые шампуни — не просто модный тренд, а удобный и экологичный способ ухода за волосами. Знаменитости переходят на бруски из-за компактности, натурального состава и возможности сократить пластик, а также за эффект от концентрированных формул, который обычный шампунь дает не всегда.
Почему знаменитости выбирают твердые шампуни
- Эмма Уотсон: компактность и удобство для путешествий.
- Лили Коллинз: экономия места в чемодане во время съемок.
- Шейлин Вудли: экологическая ответственность и осознанный выбор.
- Дрю Бэрримор, Жизель Бундхен, Зои Кравиц, Гвинет Пэлтроу: простые формулы, забота о природе и часть wellness-ритуала.
Популяризация тренда
- Видео на TikTok под хештегом #ISwitchedToAShampooBar сделали твердые шампуни вирусными.
- Стилист Юджин Сулейман рекомендует их для чувствительной и сухой кожи головы.
- Украинский бренд BOGIKA (Ева Галайда) объясняет популярность формата и делится советами по использованию.
Преимущества твердых шампуней
- Минимизируют пластик → философия Zero Waste.
- Концентрированные формулы → один брусок заменяет 2–3 флакона.
- Натуральный состав: масла, травяные экстракты, глины, минимум синтетики.
Правильное использование
- Вспеньте брусок в ладонях.
- Наносите пену на кожу головы, а не на волосы.
- Дважды промойте волосы, затем тщательно смойте остатки.
Читайте нас также:
Оставить комментарий