Талисманы помогают привлечь удачу, защитить от негативного влияния и усилить положительные качества своего владельца. Это могут быть не только драгоценные камни, но и любые предметы с особым смыслом — украшения, фигурки или даже элементы интерьера. При выборе талисмана важно учитывать влияние вашего зодиакального созвездия.
Общая информация о талисманах
Талисман — это предмет с сакральным значением, который приносит владельцу счастье, здоровье, любовь, материальное благополучие и внутреннюю гармонию. Идея амулетов уходит корнями в древность, но и сегодня она сохраняет актуальность.
Талисманы для разных знаков Зодиака
Овен
Стихия: Огонь.
Талисман приносит победу и успех. Подойдут золотые изделия (монеты, кольца, самородки) или ожерелья из красно-жёлтых и зелёных квадратов.
Телец
Стихия: Земля.
Подходят амулеты в виде быка или слона, укрепляющие позиции в обществе и финансовое благополучие. Можно использовать шкатулки, картины, статуэтки, но не слоновую кость.
Близнецы
Стихия: Воздух.
Главная функция талисмана — помощь в общении и новых контактах. Это могут быть ключики из серебра или золота, маски, руки, книги, купюры или глобусы.
Рак
Стихия: Вода.
Сильные амулеты: фигурки крабов, зеркала, предметы из серебра и хрусталя, а также серебряный полумесяц. Также подходят зонтики, веера, бусы круглой формы.
Лев
Стихия: Огонь.
Лучший талисман — звезда, поддерживающая энергию и успех. Также подойдут золотые украшения, монеты, трости, фигурки льва или орла.
Дева
Стихия: Земля.
Традиционный символ: глиняная сова или куб. Полезны также глобусы, ежедневники, бумажные купюры и принадлежности для письма.
Весы
Стихия: Воздух.
Основной талисман — весы (материал значения не имеет). Подходят шкатулки, картины, статуэтки, желательно с серебряными элементами.
Скорпион
Стихия: Вода.
Эффективны украшения с камнями, фигурки скорпионов, пирамиды, предметы шпионажа, которые усиливают интуицию.
Стрелец
Стихия: Огонь.
Идеальный талисман — скарабей (символ новой жизни, долголетия, верности). Подойдут также оловянные солдатики, ложки, пряжки, фигурки лошадок, усиливающие коммуникацию и защиту в путешествиях.
Козерог
Стихия: Земля.
Главный символ — черепаха, помогающая контролировать эмоции. Подойдут также лестницы, козлы, старинные вещицы для интуиции и чувственности.
Водолей
Стихия: Воздух.
Подходят фигурки из стекла или фарфора, крылья, иконы, самолёты, птицы, зигзаги — всё загадочное и нестандартное. Усиливает интуицию и воображение.
Рыбы
Стихия: Вода.
Лучшие талисманы связаны с водой: рыбки, ракушки, благовония, целебные травы, повышающие созерцательность и защищающие от зависти.
Правильно подобранный талисман помогает не только защитить себя, но и усилить положительные стороны личности, улучшить жизнь и привлечь удачу.
