Талисманы помогают привлечь удачу, защитить от негативного влияния и усилить положительные качества своего владельца. Это могут быть не только драгоценные камни, но и любые предметы с особым смыслом — украшения, фигурки или даже элементы интерьера. При выборе талисмана важно учитывать влияние вашего зодиакального созвездия.

Общая информация о талисманах

Талисман — это предмет с сакральным значением, который приносит владельцу счастье, здоровье, любовь, материальное благополучие и внутреннюю гармонию. Идея амулетов уходит корнями в древность, но и сегодня она сохраняет актуальность.

Талисманы для разных знаков Зодиака

Овен

Стихия: Огонь.

Талисман приносит победу и успех. Подойдут золотые изделия (монеты, кольца, самородки) или ожерелья из красно-жёлтых и зелёных квадратов.

Телец

Стихия: Земля.

Подходят амулеты в виде быка или слона, укрепляющие позиции в обществе и финансовое благополучие. Можно использовать шкатулки, картины, статуэтки, но не слоновую кость.

Близнецы

Стихия: Воздух.

Главная функция талисмана — помощь в общении и новых контактах. Это могут быть ключики из серебра или золота, маски, руки, книги, купюры или глобусы.

Рак

Стихия: Вода.

Сильные амулеты: фигурки крабов, зеркала, предметы из серебра и хрусталя, а также серебряный полумесяц. Также подходят зонтики, веера, бусы круглой формы.

Лев

Стихия: Огонь.

Лучший талисман — звезда, поддерживающая энергию и успех. Также подойдут золотые украшения, монеты, трости, фигурки льва или орла.

Дева

Стихия: Земля.

Традиционный символ: глиняная сова или куб. Полезны также глобусы, ежедневники, бумажные купюры и принадлежности для письма.

Весы

Стихия: Воздух.

Основной талисман — весы (материал значения не имеет). Подходят шкатулки, картины, статуэтки, желательно с серебряными элементами.

Скорпион

Стихия: Вода.

Эффективны украшения с камнями, фигурки скорпионов, пирамиды, предметы шпионажа, которые усиливают интуицию.

Стрелец

Стихия: Огонь.

Идеальный талисман — скарабей (символ новой жизни, долголетия, верности). Подойдут также оловянные солдатики, ложки, пряжки, фигурки лошадок, усиливающие коммуникацию и защиту в путешествиях.

Козерог

Стихия: Земля.

Главный символ — черепаха, помогающая контролировать эмоции. Подойдут также лестницы, козлы, старинные вещицы для интуиции и чувственности.

Водолей

Стихия: Воздух.

Подходят фигурки из стекла или фарфора, крылья, иконы, самолёты, птицы, зигзаги — всё загадочное и нестандартное. Усиливает интуицию и воображение.

Рыбы

Стихия: Вода.

Лучшие талисманы связаны с водой: рыбки, ракушки, благовония, целебные травы, повышающие созерцательность и защищающие от зависти.

Правильно подобранный талисман помогает не только защитить себя, но и усилить положительные стороны личности, улучшить жизнь и привлечь удачу.

