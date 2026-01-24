Смысл легенды таков: Будда путешествовал с монахами и носил с собой миску, в которую складывал разные продукты, чтобы получилась сбалансированная, питательная и гармоничная еда. Основная идея блюда — соединение разных видов пищи в одной тарелке, так чтобы было красиво, полезно и сытно, часто вегетарианская или веганская еда, с крупами, бобовыми, овощами, зеленью, семенами и соусами.
Особенности блюда:
-
Разноцветные ингредиенты, чтобы еда была визуально привлекательной.
-
Сбалансированное сочетание белков, углеводов и полезных жиров.
-
Лёгкая, растительная и гармоничная еда, символ внутреннего равновесия.
Легенда гласит, что Будда создавал еду так, чтобы она была питательной, сбалансированной и радовала глаз. Современный «Будда боул» — это яркая миска с крупами, овощами, белками и соусом, которая сочетает полезность, разнообразие и эстетическое удовольствие. Отличный выбор для тех, кто ценит здоровье и гармонию в каждом приёме пищи.
Ингредиенты (на 2 порции)
Берём:
- 100 г киноа (или риса/булгура)
- 100 г нута (варёного или консервированного)
- 1 морковь
- 1/2 красного болгарского перца
- 50 г красной капусты
- 50 г шпината или молодой зелени
- 1 авокадо
- 1 ст. л. семян кунжута
- 2–3 ст. л. оливкового масла
- Сок половины лимона
- Соль, перец, паприка — по вкусу
- Соус (по желанию): тахини, йогурт, соевый соус)
Как готовить
- Промываем киноа, заливаем водой и варим до готовности (около 12–15 минут). Сливаем лишнюю воду.
- В небольшой кастрюле или на сковороде слегка прогреваем нут, подсаливаем и при желании добавляем щепотку паприки.
- Морковь нарезаем тонкой соломкой, болгарский перец — полосками, капусту шинкуем.
- Авокадо разрезаем, удаляем косточку и нарезаем ломтиками.
- Складываем ингредиенты в миску слоями или по секторам: сначала крупу, затем нут, морковь, перец, капусту, шпинат и авокадо.
- Поливаем оливковым маслом, лимонным соком и добавляем семена кунжута. По желанию добавляем соус.
- Аккуратно перемешиваем или оставляем красиво выложенным для подачи.
Совет: Будда боул можно менять каждый раз — добавлять сезонные овощи, бобовые, зелень или орехи, чтобы создавать новые вкусовые и цветовые комбинации.
