Блюдо, которое придумал Будда: «Будда боул» или «чаша Будды»

Люблю!
Дата публикации: 24.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Блюдо, которое придумал Будда: «Будда боул» или «чаша Будды»

Смысл легенды таков: Будда путешествовал с монахами и носил с собой миску, в которую складывал разные продукты, чтобы получилась сбалансированная, питательная и гармоничная еда. Основная идея блюда — соединение разных видов пищи в одной тарелке, так чтобы было красиво, полезно и сытно, часто вегетарианская или веганская еда, с крупами, бобовыми, овощами, зеленью, семенами и соусами.

Особенности блюда:

  • Разноцветные ингредиенты, чтобы еда была визуально привлекательной.

  • Сбалансированное сочетание белков, углеводов и полезных жиров.

  • Лёгкая, растительная и гармоничная еда, символ внутреннего равновесия.

Легенда гласит, что Будда создавал еду так, чтобы она была питательной, сбалансированной и радовала глаз. Современный «Будда боул» — это яркая миска с крупами, овощами, белками и соусом, которая сочетает полезность, разнообразие и эстетическое удовольствие. Отличный выбор для тех, кто ценит здоровье и гармонию в каждом приёме пищи.

Ингредиенты (на 2 порции)

Берём:

  • 100 г киноа (или риса/булгура)
  • 100 г нута (варёного или консервированного)
  • 1 морковь
  • 1/2 красного болгарского перца
  • 50 г красной капусты
  • 50 г шпината или молодой зелени
  • 1 авокадо
  • 1 ст. л. семян кунжута
  • 2–3 ст. л. оливкового масла
  • Сок половины лимона
  • Соль, перец, паприка — по вкусу
  • Соус (по желанию): тахини, йогурт, соевый соус)

Как готовить

  1. Промываем киноа, заливаем водой и варим до готовности (около 12–15 минут). Сливаем лишнюю воду.
  2. В небольшой кастрюле или на сковороде слегка прогреваем нут, подсаливаем и при желании добавляем щепотку паприки.
  3. Морковь нарезаем тонкой соломкой, болгарский перец — полосками, капусту шинкуем.
  4. Авокадо разрезаем, удаляем косточку и нарезаем ломтиками.
  5. Складываем ингредиенты в миску слоями или по секторам: сначала крупу, затем нут, морковь, перец, капусту, шпинат и авокадо.
  6. Поливаем оливковым маслом, лимонным соком и добавляем семена кунжута. По желанию добавляем соус.
  7. Аккуратно перемешиваем или оставляем красиво выложенным для подачи.

Совет: Будда боул можно менять каждый раз — добавлять сезонные овощи, бобовые, зелень или орехи, чтобы создавать новые вкусовые и цветовые комбинации.

#кулинария #вегетарианство #здоровье #еда
