Смысл легенды таков: Будда путешествовал с монахами и носил с собой миску, в которую складывал разные продукты, чтобы получилась сбалансированная, питательная и гармоничная еда. Основная идея блюда — соединение разных видов пищи в одной тарелке, так чтобы было красиво, полезно и сытно, часто вегетарианская или веганская еда, с крупами, бобовыми, овощами, зеленью, семенами и соусами.

Особенности блюда:

Разноцветные ингредиенты, чтобы еда была визуально привлекательной.

Сбалансированное сочетание белков, углеводов и полезных жиров.

Лёгкая, растительная и гармоничная еда, символ внутреннего равновесия.

Легенда гласит, что Будда создавал еду так, чтобы она была питательной, сбалансированной и радовала глаз. Современный «Будда боул» — это яркая миска с крупами, овощами, белками и соусом, которая сочетает полезность, разнообразие и эстетическое удовольствие. Отличный выбор для тех, кто ценит здоровье и гармонию в каждом приёме пищи.

Ингредиенты (на 2 порции)

Берём:

100 г киноа (или риса/булгура)

(или риса/булгура) 100 г нута (варёного или консервированного)

(варёного или консервированного) 1 морковь

1/2 красного болгарского перца

50 г красной капусты

50 г шпината или молодой зелени

1 авокадо

1 ст. л. семян кунжута

2–3 ст. л. оливкового масла

Сок половины лимона

Соль, перец, паприка — по вкусу

Соус (по желанию): тахини, йогурт, соевый соус)

Как готовить

Промываем киноа, заливаем водой и варим до готовности (около 12–15 минут). Сливаем лишнюю воду. В небольшой кастрюле или на сковороде слегка прогреваем нут, подсаливаем и при желании добавляем щепотку паприки. Морковь нарезаем тонкой соломкой, болгарский перец — полосками, капусту шинкуем. Авокадо разрезаем, удаляем косточку и нарезаем ломтиками. Складываем ингредиенты в миску слоями или по секторам: сначала крупу, затем нут, морковь, перец, капусту, шпинат и авокадо. Поливаем оливковым маслом, лимонным соком и добавляем семена кунжута. По желанию добавляем соус. Аккуратно перемешиваем или оставляем красиво выложенным для подачи.

Совет: Будда боул можно менять каждый раз — добавлять сезонные овощи, бобовые, зелень или орехи, чтобы создавать новые вкусовые и цветовые комбинации.