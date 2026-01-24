Baltijas balss logotype
Редкие знаки Зодиака: ТОП-3, которых встречается меньше всего

Люблю!
Дата публикации: 24.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Редкие знаки Зодиака: ТОП-3, которых встречается меньше всего

Не все знаки Зодиака одинаково распространены. Есть те, кого рождается совсем немного, и этим людям приписывают уникальные способности и особую энергетику. Узнайте, кто оказался в числе самых редких знаков гороскопа.

Тройка редких знаков Зодиака

1. Водолей Меньше всего в мире рождается Водолеев — ведь февраль самый короткий месяц. Эти люди обладают мистической силой и способностью видеть сквозь время. Под покровительством Урана они становятся реформаторами, привлекают изменения и реализуют смелые идеи.

2. Козерог Козероги занимают второе место по редкости. Их пик рождения приходится на декабрь и январь. Эти знаки известны «старой душой», мудростью и выдержкой с детства. Их мало, чтобы сохранить баланс в обществе.

3. Стрелец Замыкают тройку редких знаков Стрельцы, рожденные на границе года. Они считаются духовными проводниками, способными зажигать надежду там, где царит темнота.

Источник

#гороскоп #энергетика #знаки зодиака
Видео