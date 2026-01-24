С детства многим знакомы оговорки: не выходи без шапки – заболеешь, не ешь мороженое – будет ангина, не перемерзай – получишь воспаление легких. Эти убеждения настолько укоренились, что воспринимаются как очевидная истина. Но действительно ли холод является главной причиной простудных заболеваний?

Врач-инфекционист Евгений Щербина объясняет, где правда, а где — давние мифы, не имеющие научной основы.

Миф №1: переохлаждение вызывает острую респираторно-вирусную инфекцию

Классические симптомы насморка, кашля вызывают риновирусы, коронавирусы, РС-вирус, аденовирусы и другие. Вирусы не могут «появиться» в дыхательных путях только потому, что человек замерз. Их природу подробно исследовали еще в первой половине ХХ века.

— Окончательное опровержение связи между переохлаждением и развитием ОРВИ было сделано еще в 1933 году. В изолированной арктической коммуне с населением около 500 человек даже в период сильных морозов частота ОРВИ постепенно снизилась почти до нуля. Но резкая вспышка заболеваемости произошла по прибытии новых работников, которые привезли с собой вирусы, — объясняет Евгений Щербина.

Итак, холод сам по себе не вызывает ОРВИ, если человек не контактировал с вирусом.

Миф №2: употребление холодных продуктов вызывает ангину

Представления о вреде холодной пищи уходят еще во времена Гиппократа. Однако современная медицина имеет другое объяснение.

— Холодные продукты проходят через ротоглотку в считанные секунды и быстро нагреваются в желудке. Они просто не успевают охладить ткани настолько, чтобы вызвать воспаление, — отмечает врач.

Более того, холод широко применяется в медицине: после удаления миндалин или аденоидов именно прохладная пища помогает уменьшить боль. Такой же эффект возможен и при боли в горле во время воспалительных процессов.

Следует помнить, что «ангина» — это стрептококковый тонзиллит или фарингит, инфекционное заболевание, вызванное бактерией Streptococcus pyo. Поэтому мороженое не является причиной болезни.

Миф №3: переохлаждение дыхательных путей вызывает пневмонию

Не всегда. Типичную бактериальную пневмонию обычно вызывает условно-патогенная флора, постоянно присутствующая в дыхательных путях.

— На фоне ОРВИ может развиться бактериальное осложнение — синусит, отит или пневмония. Вирусное воспаление снижает способность местного иммунитета контролировать бактерии. Переохлаждение может также влиять на эти механизмы, — объясняет инфекционист.

При этом речь идет о значительном снижении температуры тела. Легкая прохлада почти не влияет на организм, в то время как снижение температуры на 1–4 градуса может существенно ослабить иммунный ответ.

— Такой гипотермии невозможно достичь просто прогулкой без шапки. Это скорее экстремальные условия, редко встречающиеся в повседневной жизни, — уточняет врач.

Миф №4: причиной ОРВИ является холодная погода

Повышение заболеваемости зимой связано не с температурой, а с поведенческими и окружающими факторами.

— Основная причина — скученность людей в закрытых помещениях: детские сады, школы, университеты, офисы. Это способствует активной циркуляции вирусов, – объясняет Евгений Щербина.

Дополнительно сухой и прохладный воздух способствует более длительному выживанию вирусов в окружающей среде. Существует также гипотеза, что холодный воздух может снижать местный слизистый иммунитет, переводя бессимптомную инфекцию в клиническую форму. Однако эта теория еще нуждается в научном подтверждении.