В ситуации, когда ребенок внезапно перестает дышать из-за попавшего в дыхательные пути предмета, решающими становятся первые секунды. Многие взрослые действуют инстинктивно и начинают стучать по спине, однако для маленьких детей это может быть опасно и усугубить состояние.

Важно не поддаваться панике и действовать правильно — это может спасти жизнь.

Признаки того, что ребенок подавился

Распознать опасную ситуацию можно по нескольким характерным признакам:

ребенок хватается за грудную клетку;

может резко встать, начать метаться или бегать;

не может говорить и кашлять, смотрит широко открытыми глазами — это признак серьезной обструкции дыхательных путей.

Как правильно оказать первую помощь

Если ребенок не может дышать, действовать нужно спокойно и последовательно:

сохраняйте самообладание и убедитесь, что ребенок вас слышит;

наклоните его вперед так, чтобы голова была ниже уровня таза;

выполните несколько быстрых и четких толчков ладонью между лопатками;

если дыхание восстановилось, убедитесь, что дыхательные пути полностью свободны.

Почему нельзя просто стучать по спине

Удары по спине в вертикальном положении могут привести к тому, что инородный предмет под действием силы тяжести опустится глубже — в трахею или бронхи. Кроме того, вибрация может развернуть предмет так, что он полностью перекроет дыхательные пути, превратив частичное удушье в полное.

Когда нужно вызывать скорую помощь

Если после оказания первой помощи ребенок не начал нормально дышать, необходимо немедленно вызвать скорую медицинскую помощь. В таких ситуациях промедление может быть опасным для жизни.

Знание базовых правил первой помощи помогает избежать роковых ошибок и правильно среагировать в критический момент.