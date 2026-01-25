Baltijas balss logotype
Знаки Зодиака наиболее уязвимыми к алкоголю 0 583

Люблю!
Дата публикации: 25.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Знаки Зодиака наиболее уязвимыми к алкоголю

Астрологи утверждают, что склонность к вредным привычкам может быть связана не только с воспитанием и окружением, но и с особенностями характера, которые, согласно гороскопу, формируются с момента рождения. Речь идёт не о приговоре, а о потенциальной уязвимости: звёзды, по мнению специалистов, влияют на эмоциональность, реакцию на стресс и способность контролировать желания.

Чаще всего в подобных астрологических списках упоминаются Рыбы. Этот водный знак считается самым чувствительным и восприимчивым. Управляемые Нептуном, символом иллюзий и ухода от реальности, Рыбы могут использовать алкоголь не ради веселья, а как способ заглушить тревогу и эмоциональную боль.

Следом идут Раки, также относящиеся к водной стихии. Они остро переживают обиды и разочарования, склонны замыкаться в себе и искать утешение в привычных ритуалах. Бокал вина для расслабления у Раков, по мнению астрологов, иногда может незаметно перерасти в регулярную привычку, особенно в периоды эмоциональной нестабильности.

Скорпионы выделяются другим типом риска. Их тянет к крайностям и сильным переживаниям, а алкоголь может становиться частью стремления к запретному и опасному. При этом Скорпионы, как считают астрологи, способны резко отказаться от спиртного, если решат, что теряют контроль или внутреннюю силу.

Неожиданно в группе риска оказывается и Овен. Огненный и импульсивный знак может долгое время полностью игнорировать алкоголь, а затем резко уходить в бурные вечеринки. Для Овнов спиртное чаще связано с адреналином и желанием усилить эмоции, чем с попыткой уйти от проблем.

При этом Львы и Стрельцы, несмотря на любовь к праздникам, обычно лучше чувствуют границы. Тельцы, Девы и Весы воспринимают алкоголь скорее как элемент культуры или гастрономии. Близнецы и Водолеи, по мнению астрологов, чаще экспериментируют, но редко становятся зависимыми.

Специалисты подчёркивают: реальная зависимость формируется под влиянием множества факторов — психологии, среды, здоровья. Гороскоп в этом контексте рассматривается лишь как инструмент самонаблюдения, который может помочь вовремя заметить тревожные сигналы и задуматься о своих привычках.

источник

Читайте нас также:
#астрология #алкоголь #знаки зодиака #эмоции #привычки #здоровый образ жизни #психология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
