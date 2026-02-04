Максим Галкин поймал внезапную волну бешеной популярности. Свое дело сделали соцсети юмориста.

Некоторое время назад супруг Аллы Пугачевой опубликовал фото из США. Поклонники оценили новый образ артиста, отметив, что ему очень идет борода. Максим продолжил размещать очередные кадры с собой, собирая все больше и больше восторженных отзывов.

Теперь Галкин, вдохновленный небывалой популярностью в Сети, практически каждый день радует фанаток свежими снимками. Сегодня муж Примадонны обнародовал серию фото с Куршевеля, где он проводит последние дни отдыха.

Соцсети.

49-летний Максим продемонстрировал свою накаченную фигуру и преобразившуюся внешность. И снова снимки собрали массу хвалебных комментариев: «Максим, зачем вы себя прятали столько лет? Не останавливайтесь», «Хватит, достаточно, не успеваем слюни пускать», «Что он с нами делает?», «Алла Борисовна, ваш муж приходил ко мне во сне 18+», «Краш зумеров», «Максим, извинитесь».

Некоторые попросила Максима раскрыть секрет красоты — по их мнению, артист точно что-то сделал со своей внешностью. И дело здесь не только в накаченном теле.