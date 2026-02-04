Согласно астрологам, февраль 2026 года принесёт непростые испытания для трёх знаков Зодиака. Этот месяц традиционно считается временем подведения итогов и «оплаты долгов», поэтому трудности могут стать способом закрыть старые кармические уроки.

Астрологи подчёркивают: сложности в этот период не являются наказанием. Они дают возможность переосмыслить прошлые ошибки, осознать свои слабые стороны и подготовиться к более гармоничному периоду в жизни.

Знаки, которым предстоят испытания в феврале

Рыбы

Для Рыб февраль станет проверкой профессиональной выносливости. Привычная стабильность может нарушиться, а обстоятельства заставят покинуть зону комфорта и даже сменить работу. Период потребует освоения новых навыков, чтобы вновь уверенно стоять на ногах.

Дева

Дев ожидают испытания в личной жизни. Накопленные обиды, привычка критиковать партнёра и недооценка чувств избранника могут привести к кризису отношений. Через потерю и переосмысление Девы смогут понять важность ценить близких.

Стрелец

Стрельцам февраль принесёт финансовые трудности. Возможны внезапные остановки денежных потоков, долги или непредсказуемые расходы. Этот период поможет научиться грамотно планировать бюджет и расставлять приоритеты.

Астрологи советуют представителям этих знаков воспринимать февраль как возможность для роста и самосовершенствования, а не как череду невезений. Искреннее принятие ситуации и работа над ошибками помогут преодолеть трудности и подготовиться к более удачному периоду.

источник