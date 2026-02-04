Особое внимание стоит уделять возрасту, породе и состоянию здоровья питомца.
Эксперт: Андрей Руденко, доктор ветеринарных наук
Риски низких температур
Низкие температуры повышают вероятность переохлаждения и обморожений, особенно у:
- щенков и пожилых собак
- короткошерстных и мелких пород
- животных с хроническими заболеваниями
При температуре ниже −15 °C прогулки с мелкими короткошерстными собаками следует ограничивать. Для крупных и шерстистых собак критическая отметка — −25 °C.
Рекомендации для владельцев
- Защита лап: наносите защитный крем и используйте специализированную обувь, чтобы предотвратить обморожения и повреждения от реагентов.
- Следите за поведением питомца: дрожь, беспокойство или отказ двигаться — сигнал, что собаке холодно, её нужно отнести в тепло.
- После прогулки: тщательно промойте и высушите лапы, чтобы избежать обморожений и раздражений.
- Длительность прогулки должна соответствовать физическим возможностям конкретного питомца.
Соблюдение этих правил поможет безопасно гулять даже в морозные дни и сохранить здоровье вашего питомца.
Оставить комментарий