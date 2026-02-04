Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ветеринар предупредил об опасности морозных прогулок для собак 0 504

Люблю!
Дата публикации: 04.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ветеринар предупредил об опасности морозных прогулок для собак

Особое внимание стоит уделять возрасту, породе и состоянию здоровья питомца.

Эксперт: Андрей Руденко, доктор ветеринарных наук

Риски низких температур

Низкие температуры повышают вероятность переохлаждения и обморожений, особенно у:

  • щенков и пожилых собак
  • короткошерстных и мелких пород
  • животных с хроническими заболеваниями

При температуре ниже −15 °C прогулки с мелкими короткошерстными собаками следует ограничивать. Для крупных и шерстистых собак критическая отметка — −25 °C.

Рекомендации для владельцев

  • Защита лап: наносите защитный крем и используйте специализированную обувь, чтобы предотвратить обморожения и повреждения от реагентов.
  • Следите за поведением питомца: дрожь, беспокойство или отказ двигаться — сигнал, что собаке холодно, её нужно отнести в тепло.
  • После прогулки: тщательно промойте и высушите лапы, чтобы избежать обморожений и раздражений.
  • Длительность прогулки должна соответствовать физическим возможностям конкретного питомца.

Соблюдение этих правил поможет безопасно гулять даже в морозные дни и сохранить здоровье вашего питомца.

источник

Читайте нас также:
#безопасность #собаки
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Стекло снова прозрачное — чем отмыть духовку за 15 минут
Изображение к статье: Врач: женщины с талией более 80 сантиметров входят в группу риска по диабету
Изображение к статье: Число пластических операций у мужчин в мире выросло почти вдвое
Изображение к статье: Почему мы постоянно теряем вещи и как с этим бороться

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Италия пресекла кибератаки России на зимние Олимпийские игры
Спорт
Изображение к статье: Уровень воды в Балтийском море — один из самых низких за всю историю наблюдений
Наша Латвия
Изображение к статье: Поворачивай обратно! Ринкевич пытается войти в историю как жесткий контролер Сейма Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Украине, возможно, придётся идти на уступки в мирных переговорах - Пуданc
В мире
Изображение к статье: В четверг во многих районах ожидается небольшой снег
Наша Латвия
Изображение к статье: Как ловят мошенников, которые обманывают латвийских стариков Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Италия пресекла кибератаки России на зимние Олимпийские игры
Спорт
Изображение к статье: Уровень воды в Балтийском море — один из самых низких за всю историю наблюдений
Наша Латвия
Изображение к статье: Поворачивай обратно! Ринкевич пытается войти в историю как жесткий контролер Сейма Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео