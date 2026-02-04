Эксперт: Андрей Руденко, доктор ветеринарных наук

Риски низких температур

Низкие температуры повышают вероятность переохлаждения и обморожений, особенно у:

щенков и пожилых собак

короткошерстных и мелких пород

животных с хроническими заболеваниями

При температуре ниже −15 °C прогулки с мелкими короткошерстными собаками следует ограничивать. Для крупных и шерстистых собак критическая отметка — −25 °C.

Рекомендации для владельцев

Защита лап: наносите защитный крем и используйте специализированную обувь, чтобы предотвратить обморожения и повреждения от реагентов.

наносите защитный крем и используйте специализированную обувь, чтобы предотвратить обморожения и повреждения от реагентов. Следите за поведением питомца: дрожь, беспокойство или отказ двигаться — сигнал, что собаке холодно, её нужно отнести в тепло.

дрожь, беспокойство или отказ двигаться — сигнал, что собаке холодно, её нужно отнести в тепло. После прогулки: тщательно промойте и высушите лапы, чтобы избежать обморожений и раздражений.

тщательно промойте и высушите лапы, чтобы избежать обморожений и раздражений. Длительность прогулки должна соответствовать физическим возможностям конкретного питомца.

Соблюдение этих правил поможет безопасно гулять даже в морозные дни и сохранить здоровье вашего питомца.

источник