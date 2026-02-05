Baltijas balss logotype
Хрустящая запеканка из капусты без сыра — простой рецепт из детства 0 257

Люблю!
Дата публикации: 05.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Хрустящая запеканка из капусты без сыра — простой рецепт из детства

Если хочется сытного, домашнего блюда из самых простых продуктов, этот рецепт точно стоит сохранить. Обычная белокочанная капуста в духовке превращается в нежную запеканку с золотистой корочкой — без сыра, без лишних добавок и без хлопот. Вкус знакомый с детства и результат, который приятно удивляет.

Ингредиенты

  • белокочанная капуста — около 600 г
  • сметана — 200 г
  • майонез — 100 г
  • яйца — 3 шт.
  • манная крупа — 2 ст. л.
  • соль — по вкусу
  • чёрный молотый перец — по вкусу
  • паприка или другие специи — по желанию
  • панировочные сухари — для посыпки
  • растительное масло — для формы

Как приготовить

Подготовка капусты

Капусту тонко нашинкуйте, переложите в глубокую миску, посолите и тщательно разомните руками. Этот этап особенно важен: капуста станет мягкой, сочной и после запекания получится нежной, а не сухой.

Заправка

В отдельной миске смешайте сметану, майонез и яйца. Добавьте перец, паприку или другие специи по вкусу. Взбейте венчиком до однородности. Всыпьте манную крупу, перемешайте и оставьте массу на 10 минут — за это время манка набухнет и придаст блюду воздушную структуру.

Соединение ингредиентов

Добавьте заправку к капусте и хорошо перемешайте, чтобы смесь равномерно покрыла всю массу.

Формирование

Форму для запекания смажьте растительным маслом. Выложите капустную смесь и слегка уплотните ложкой. Сверху щедро посыпьте панировочными сухарями — именно они создадут румяную хрустящую корочку.

Запекание

Отправьте форму в духовку, разогретую до 180 °C, на 55–60 минут. Верх должен хорошо подрумяниться и стать аппетитно золотистым.

Подача

Дайте запеканке немного остыть, затем нарежьте порционно. Внутри она остаётся мягкой и нежной, а сверху приятно хрустит.

Полезные советы

  • Для более насыщенного вкуса можно добавить щепотку мускатного ореха или сушёного чеснока.
  • Запеканка вкусна как горячей, так и холодной.
  • Подходит и как самостоятельное блюдо, и как гарнир.
  • Хорошо размятая капуста — главный секрет нежной текстуры.
  • Без манки блюдо получится более мягким, почти омлетным.

Простой, бюджетный и по-настоящему уютный рецепт для домашнего ужина. Особенно вкусно подавать со сметаной.

Источник

Читайте нас также:
#кулинария #капуста #еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
