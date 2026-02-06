Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Мужчины их боятся: три знака Зодиака с «тяжелой» женской аурой 0 626

Люблю!
Дата публикации: 06.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мужчины их боятся: три знака Зодиака с «тяжелой» женской аурой

Некоторые женщины, по мнению астрологов, излучают энергию, которая на подсознательном уровне отпугивает мужчин. Даже при внешней привлекательности представители этих знаков Зодиака создают эмоциональную дистанцию в отношениях.

Эксперты в астрологии отмечают, что определённые черты характера могут формировать «энергетический щит», из-за которого мужчины держат дистанцию. Такая аура подавляет магнетизм женщины и мешает гармоничным отношениям. Среди всех знаков выделяют три, чья энергетика особенно сильна и тяжела.

Овен

Женщины этого знака часто склонны к переменам в отношениях и недовольны действиями партнера даже при взаимной любви. Постоянное недовольство и критика могут угнетать и отталкивать мужчин, разрушая романтические связи.

Лев

Львицы в отношениях стремятся контролировать партнера и не умеют делегировать лидерство. Их настойчивость и попытки «быть главным» создают давление, которое многие мужчины не выдерживают, что иногда приводит к разрыву.

Стрелец

Стрельцы, став женой, могут сосредотачиваться на домашнем уюте в ущерб саморазвитию. Потеря личной харизмы и интереса к миру делает их менее привлекательными и «убивает» романтику в отношениях, несмотря на природное обаяние.

Эзотики отмечают, что понимание своей ауры и работы с энергией помогает смягчить влияние этих черт и сохранить гармонию в любви.

источник

Читайте нас также:
#астрология #отношения #эзотерика #женщины #знаки зодиака #романтика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Поесть вкусно и недорого: где это сделать в Европе
Изображение к статье: Новый формат дружбы: как простые совместные дела сближают
Изображение к статье: Специи не спасут: какие хитрости помогают приготовить идеальный куриный бульон
Изображение к статье: Психологи выяснили, что девочкам в школе комфортнее, чем мальчикам

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В нашем доме прописался нежелательный сосед: как его выгнать? Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Белый дурдом: художественный фильм грозит превратиться в документальный Эксклюзив!
Культура &
Изображение к статье: На этой лодке Павел Кузьмичев и Отто Майер прибыли в Котка. Иконка видео
ЧП и криминал
7
Изображение к статье: В Италии открыта Олимпиада: по числу спортсменов Латвия оказалась 15-й среди 93-х стран (ФОТО)
Спорт
Изображение к статье: Трамп отказался ото сна из-за ракет
В мире
Изображение к статье: Назван природный защитник печени при алкогольном повреждении
Техно
Изображение к статье: В нашем доме прописался нежелательный сосед: как его выгнать? Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Белый дурдом: художественный фильм грозит превратиться в документальный Эксклюзив!
Культура &
Изображение к статье: На этой лодке Павел Кузьмичев и Отто Майер прибыли в Котка. Иконка видео
ЧП и криминал
7

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео