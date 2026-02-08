Горячий чесночный суп «Чеснечка» — визитная карточка чешской кухни, которая помогает справляться с холодными зимними днями и восстанавливаться после праздничных застолий. Аромат чеснока в сочетании с обжаренным на смальце картофелем, тмином и майораном создаёт насыщенный вкус и уютную домашнюю атмосферу. Это не только вкусно, но и полезно: суп бодрит, поддерживает иммунитет и дарит ощущение тепла даже в мороз.
Ингредиенты:
- Картофель — 4–5 шт.
- Чеснок — 28 зубчиков
- Лук репчатый — 2 шт.
- Бульон (мясной или овощной) — 2 л
- Смалец или сливочное масло — 40 г
- Тмин молотый — 1 ч. л.
- Майоран сушеный — 1 ч. л.
- Хлеб для сухариков — 3 ломтика
- Соль, перец, сухая зелень — по вкусу
Приготовление:
- Нарежьте картофель кубиками и варите в кипящем бульоне 7 минут.
- На сковороде подсушите хлеб до состояния хрустящих крутонов. В другой сковороде обжарьте мелко нашинкованный лук на смальце или сливочном масле до мягкости.
- Выньте картофель шумовкой и добавьте к луку, обжаривая вместе около 5 минут до лёгкой золотистой корочки.
- В кипящий бульон добавьте 25 зубчиков чеснока, нарезанных тонкими пластинками. Соедините обжаренные картофель с луком и чесночный бульон, варите до полной мягкости картофеля.
- В конце добавьте растертый майоран, тмин, соль и перец. Натрите оставшиеся 2–3 зубчика чеснока прямо в суп для более яркого аромата.
- Подавайте горячим, посыпав сухариками и свежей зеленью.
Согревающий чешский чесночный суп станет вашим зимним секретом хорошего настроения и крепкого иммунитета.
