Чесночный суп «Чеснечка»: согревающее зимнее блюдо из Чехии

Дата публикации: 08.02.2026
Изображение к статье: Чесночный суп «Чеснечка»: согревающее зимнее блюдо из Чехии

Горячий чесночный суп «Чеснечка» — визитная карточка чешской кухни, которая помогает справляться с холодными зимними днями и восстанавливаться после праздничных застолий. Аромат чеснока в сочетании с обжаренным на смальце картофелем, тмином и майораном создаёт насыщенный вкус и уютную домашнюю атмосферу. Это не только вкусно, но и полезно: суп бодрит, поддерживает иммунитет и дарит ощущение тепла даже в мороз.

Ингредиенты:

  • Картофель — 4–5 шт.
  • Чеснок — 28 зубчиков
  • Лук репчатый — 2 шт.
  • Бульон (мясной или овощной) — 2 л
  • Смалец или сливочное масло — 40 г
  • Тмин молотый — 1 ч. л.
  • Майоран сушеный — 1 ч. л.
  • Хлеб для сухариков — 3 ломтика
  • Соль, перец, сухая зелень — по вкусу

Приготовление:

  1. Нарежьте картофель кубиками и варите в кипящем бульоне 7 минут.
  2. На сковороде подсушите хлеб до состояния хрустящих крутонов. В другой сковороде обжарьте мелко нашинкованный лук на смальце или сливочном масле до мягкости.
  3. Выньте картофель шумовкой и добавьте к луку, обжаривая вместе около 5 минут до лёгкой золотистой корочки.
  4. В кипящий бульон добавьте 25 зубчиков чеснока, нарезанных тонкими пластинками. Соедините обжаренные картофель с луком и чесночный бульон, варите до полной мягкости картофеля.
  5. В конце добавьте растертый майоран, тмин, соль и перец. Натрите оставшиеся 2–3 зубчика чеснока прямо в суп для более яркого аромата.
  6. Подавайте горячим, посыпав сухариками и свежей зеленью.

Согревающий чешский чесночный суп станет вашим зимним секретом хорошего настроения и крепкого иммунитета.

источник

#кулинария #иммунитет
