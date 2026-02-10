Baltijas balss logotype
Сливочная уха по-фински: удачный рецепт для холодов 0 315

Люблю!
Дата публикации: 10.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сливочная уха по-фински: удачный рецепт для холодов

Многие рыбные супы кажутся слишком лёгкими и водянистыми. Уха по-фински — совсем другая история. За счёт сливок бульон становится густым и бархатным, а вкус — насыщенным и мягким. Сливочная основа подчёркивает форель или горбушу, не перебивая аромат овощей. В итоге получается сбалансированное первое блюдо, которое легко можно подать даже на праздничный стол.

Почему уха по-фински получается особенно вкусной

Главный секрет — сочетание рыбы, овощей и сливок. Картофель частично разминается в пюре и естественным образом загущает суп, а минимальная обжарка овощей сохраняет их вкус и текстуру. Никаких сложных приёмов — только продуманная последовательность.

Ингредиенты

  • красная рыба (форель или горбуша) — 500 г
  • вода — 2,5 л
  • картофель — 5–6 шт.
  • морковь — 1 шт.
  • лук репчатый — 2 шт.
  • сливки 10–20% — 250 мл
  • сливочное масло — 30 г
  • растительное масло — 1 ст. л.
  • соль — 1 ч. л.
  • чёрный молотый перец — по вкусу

Как приготовить сливочную уху по-фински

В кастрюлю с водой положите три очищенных целых картофелины и одну луковицу. Варите около 7 минут, затем добавьте крупные куски рыбы или суповой набор, посолите и готовьте на среднем огне ещё 15 минут. После этого достаньте рыбу, картофель и лук и отложите в сторону.

В оставшийся бульон положите нарезанный соломкой картофель. Параллельно на сковороде разогрейте растительное масло, обжарьте мелко нарезанный лук до прозрачности, добавьте морковь кубиками и кусочек сливочного масла. Томите овощи 2–3 минуты и переложите их в кастрюлю.

Отваренные целые картофелины разомните вилкой до пюре и верните в суп — это сделает его густым. Рыбу отделите от костей, разберите на средние кусочки и тоже отправьте в кастрюлю. Влейте сливки, добавьте чёрный перец, доведите до кипения и сразу снимите с огня.

Накройте кастрюлю крышкой и дайте ухе настояться 15 минут.

Результат

Нежный, густой и согревающий сливочный суп с насыщенным рыбным вкусом. Идеальный вариант для холодного времени года, когда хочется простого, но по-настоящему уютного блюда.

источник

#кулинария #еда
