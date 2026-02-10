Многие рыбные супы кажутся слишком лёгкими и водянистыми. Уха по-фински — совсем другая история. За счёт сливок бульон становится густым и бархатным, а вкус — насыщенным и мягким. Сливочная основа подчёркивает форель или горбушу, не перебивая аромат овощей. В итоге получается сбалансированное первое блюдо, которое легко можно подать даже на праздничный стол.
Почему уха по-фински получается особенно вкусной
Главный секрет — сочетание рыбы, овощей и сливок. Картофель частично разминается в пюре и естественным образом загущает суп, а минимальная обжарка овощей сохраняет их вкус и текстуру. Никаких сложных приёмов — только продуманная последовательность.
Ингредиенты
- красная рыба (форель или горбуша) — 500 г
- вода — 2,5 л
- картофель — 5–6 шт.
- морковь — 1 шт.
- лук репчатый — 2 шт.
- сливки 10–20% — 250 мл
- сливочное масло — 30 г
- растительное масло — 1 ст. л.
- соль — 1 ч. л.
- чёрный молотый перец — по вкусу
Как приготовить сливочную уху по-фински
В кастрюлю с водой положите три очищенных целых картофелины и одну луковицу. Варите около 7 минут, затем добавьте крупные куски рыбы или суповой набор, посолите и готовьте на среднем огне ещё 15 минут. После этого достаньте рыбу, картофель и лук и отложите в сторону.
В оставшийся бульон положите нарезанный соломкой картофель. Параллельно на сковороде разогрейте растительное масло, обжарьте мелко нарезанный лук до прозрачности, добавьте морковь кубиками и кусочек сливочного масла. Томите овощи 2–3 минуты и переложите их в кастрюлю.
Отваренные целые картофелины разомните вилкой до пюре и верните в суп — это сделает его густым. Рыбу отделите от костей, разберите на средние кусочки и тоже отправьте в кастрюлю. Влейте сливки, добавьте чёрный перец, доведите до кипения и сразу снимите с огня.
Накройте кастрюлю крышкой и дайте ухе настояться 15 минут.
Результат
Нежный, густой и согревающий сливочный суп с насыщенным рыбным вкусом. Идеальный вариант для холодного времени года, когда хочется простого, но по-настоящему уютного блюда.
