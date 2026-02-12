Четыре знака Зодиака будут практически непобедимы до конца 2026 года. Астролог Мэй отметила, что именно эти знаки будут в центре внимания в течение всего года и о них будут говорить чаще других, передает YourTango.

Астролог пояснила, что они окажутся главными героями и ничто не сможет остановить их движение к успеху. Эти знаки прошли через многочисленные взлеты и падения за последние годы, но, по словам Мэй, они встали на путь к своим целям и не остановятся, пока не достигнут того, к чему стремятся.

Рак

Мэй рассказала, что Раки будут буквально непобедимы, поскольку Юпитер по-прежнему находится в экзальтации в их знаке. Планета удачи и благополучия, по словам астролога, принесет большие и грандиозные результаты во всем, к чему стремится знак. Она отметила, что трин Юпитера с Северным узлом, управляющим судьбой, позволит Ракам буквально почувствовать близость к исполнению жизненного предназначения. По словам Мэй, середина февраля станет особенно важной, когда Сатурн войдет в десятый дом карьеры — это время исцеления старых травм, связанных с авторитетными фигурами.

Водолей

Мэй пояснила, что для Водолеев год станет уникальным из-за редкого астрологического события — входа Северного узла в их знак в июле на 18 месяцев. Она отметила, что это происходит раз в 18 лет, и транзит позволит ощутить гармонию и четкое понимание жизненного пути. Астролог рассказала, что Водолеи впервые за долгое время смогут почувствовать внутренний огонь, силу и влияние, а также улучшение отношений — от дружбы до бизнеса и романтики. По словам Мэй, их скрытые таланты проявятся, и признание будет практически неизбежным.

Лев

Мэй отметила, что 2026 год станет для Львов "изумрудным", делая их практически непобедимыми. По её словам, Юпитер войдет в знак в конце июня, принося удачу и изобилие до конца года. Она объяснила, что Львы будут восприниматься как учителя мудрости, что укрепит не только их личный статус, но и отношения. Мэй также рассказала, что возможны духовные начинания и события, которые будут происходить чудесным образом, а расширение талантов и обмен жизненными уроками принесет значительный успех и процветание.

Козерог

Мэй пояснила, что Козероги также окажутся практически непобедимыми в 2026 году. Она отметила, что они строят свой дом и переосмысливают понятие успеха. По словам астролога, вместо того чтобы тратить силы только на работу, Козероги перестраивают фундамент жизни, дисциплину и способности к успеху, переписывая всё с чистого листа. Мэй подчеркнула, что все начинания этого года оставят долгий след, а с вхождением Сатурна в четвёртый дом бизнес-идеи и проекты в недвижимости получат развитие. Она также напомнила, что Юпитер в седьмом доме принесет удачу в любви и браке, делая 2026 год временем для финансового и личного триумфа.