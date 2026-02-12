Среди пострадавших от действий финансиста Джеффри Эпштейна числится и ребёнок девяти лет. Американские конгрессмены, изучив опубликованные файлы скандального секс-преступника, заявили, что в документах скрыты имена как минимум шести влиятельных мужчин, в том числе — действующего высокопоставленного иностранного чиновника. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Вы просматриваете эти документы и читаете о 15‑, 14‑, 10‑летних девочках. Сегодня я видел упоминание о 9‑летней девочке. Я имею в виду, что это просто абсурдно и возмутительно», — заявил конгрессмен Джейми Раскин.

Сейчас законодатели настаивают на том, чтобы Министерство юстиции США обнародовало имена потенциальных соучастников Эпштейна.

В начале февраля издание Wall Street Journal сообщило, что в документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна раскрыты полные имена 47 жертв. В связи с этим адвокаты более чем 200 пострадавших обратились в суд с требованием удалить все опубликованные материалы.