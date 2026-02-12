Натерите картофель на крупной терке, чтобы сохранить текстуру. Переложите в миску, добавьте 1 ч. л. соли и перемешайте для выделения сока. Через пару минут отожмите картофель, отлив сок в отдельную чашку.

Дайте соку немного отстояться. Аккуратно слейте воду, а белый крахмальный осадок верните обратно в картофель.

Добавьте яйца, оставшуюся соль и муку, перемешайте до однородного состояния.

Разогрейте растительное масло на сковороде на среднем огне. Выложите столовой ложкой порции теста и слегка прижмите, чтобы лепешки были тонкими.

Жарьте с двух сторон до золотистого цвета и хрустящей корочки. Снимайте готовые драники и удаляйте со дна пригоревшие крошки перед следующей порцией.