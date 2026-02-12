Классические картофельные драники часто получаются слишком мягкими или водянистыми. Но если правильно подготовить картофель, вы получите идеальное сочетание нежной серединки и хрустящей корочки. Для приготовления по старинному деревенскому рецепту потребуются только базовые ингредиенты.
Ингредиенты:
Картофель очищенный — 1,5 кг
Яйца куриные — 2 шт.
Мука пшеничная — 100 г
Соль — 2 ч. л.
Масло растительное — для жарки
Приготовление:
Натерите картофель на крупной терке, чтобы сохранить текстуру. Переложите в миску, добавьте 1 ч. л. соли и перемешайте для выделения сока. Через пару минут отожмите картофель, отлив сок в отдельную чашку.
Дайте соку немного отстояться. Аккуратно слейте воду, а белый крахмальный осадок верните обратно в картофель.
Добавьте яйца, оставшуюся соль и муку, перемешайте до однородного состояния.
Разогрейте растительное масло на сковороде на среднем огне. Выложите столовой ложкой порции теста и слегка прижмите, чтобы лепешки были тонкими.
Жарьте с двух сторон до золотистого цвета и хрустящей корочки. Снимайте готовые драники и удаляйте со дна пригоревшие крошки перед следующей порцией.
Подавайте горячими с сметаной или любым соусом на ваш вкус.
