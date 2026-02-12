Baltijas balss logotype
Золотистые и нежные драники: рецепт из детства 0 567

Дата публикации: 12.02.2026
Классические картофельные драники часто получаются слишком мягкими или водянистыми. Но если правильно подготовить картофель, вы получите идеальное сочетание нежной серединки и хрустящей корочки. Для приготовления по старинному деревенскому рецепту потребуются только базовые ингредиенты.

Ингредиенты:

  • Картофель очищенный — 1,5 кг

  • Яйца куриные — 2 шт.

  • Мука пшеничная — 100 г

  • Соль — 2 ч. л.

  • Масло растительное — для жарки

Приготовление:

  1. Натерите картофель на крупной терке, чтобы сохранить текстуру. Переложите в миску, добавьте 1 ч. л. соли и перемешайте для выделения сока. Через пару минут отожмите картофель, отлив сок в отдельную чашку.

  2. Дайте соку немного отстояться. Аккуратно слейте воду, а белый крахмальный осадок верните обратно в картофель.

  3. Добавьте яйца, оставшуюся соль и муку, перемешайте до однородного состояния.

  4. Разогрейте растительное масло на сковороде на среднем огне. Выложите столовой ложкой порции теста и слегка прижмите, чтобы лепешки были тонкими.

  5. Жарьте с двух сторон до золотистого цвета и хрустящей корочки. Снимайте готовые драники и удаляйте со дна пригоревшие крошки перед следующей порцией.

  6. Подавайте горячими с сметаной или любым соусом на ваш вкус.

#кулинария #картофель #готовка #еда
Видео