Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Любовь с трудоголиком: что нельзя делать и говорить 0 150

Люблю!
Дата публикации: 13.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Любовь с трудоголиком: что нельзя делать и говорить

Жизнь рядом с человеком, у которого работа стала не просто обязанностью, а смыслом существования, требует от партнёра терпения, понимания и умения выстраивать здоровые границы. Такое поведение, часто называемое трудоголизмом, не редкость в больших городах, где занятость и постоянная занятость воспринимаются как норма, а выражение «я занят» стало комплиментом.

Что такое трудоголизм

Трудоголик — это человек, который постоянно занят работой и испытывает тревогу, если не занят делом. Этот термин впервые ввёл американский психолог Уэйн Оутс в 1960-х годах, сравнивая склонность к постоянной работе с зависимостью; позже психиатр Барбара Киллиндж назвала таких людей «респектабельными зависимыми».

В отношениях с человеком, который живёт по дедлайнам и проектам, важно понимать: его ценность не в игнорировании партнёра, а в другом способе выражения заботы — через обеспечение будущего и успех.

Что не стоит делать

Психологи и эксперты по отношениям отмечают несколько вещей, которые лучше избегать в общении с партнёром-трудоголиком:

Избегайте обвинений и критики. Фразы вроде «Ты живёшь только работой» чаще запускают защитную реакцию, а не диалог. Лучше говорить о собственных чувствах без негатива.

Не обесценивайте его усталость. Даже если партнёр сам выбрал такой ритм, прямые обвинения в выборе работа-вместо-жизни могут привести к конфликту.

Не растворяйтесь полностью в отношениях. Очень важно иметь свою насыщенную жизнь — хобби, встречи с друзьями и личные планы. Это помогает сохранить индивидуальность и снизить зависимость от внимания трудоголика.

Не пытайтесь «перевоспитать» или контролировать. Страсть к работе часто глубоко укоренена в личности и самооценке человека — ломать это силой бесполезно.

Советы для гармонии

Эксперты по отношениям также рекомендуют:

  • Устанавливать границы и защищённое время вместе. Например, согласовать часы без работы и гаджетов, чтобы совместные моменты были действительно совместными. Это помогает показать партнёру, что личное время также важно.

  • Говорить о чувствах спокойно и чётко. Избегайте обвинений, объясняя, что вам нужно, а не что он делает «не так».

  • Поддерживать партнёра, но не жертвовать собой. Забота о себе — не эгоизм, а способ быть счастливее в отношениях.

...Отношения с человеком, у которого трудоголизм стал частью личности, требуют терпения, честного общения и умения видеть за постоянной занятостью не «отказ от любви», а другой способ выражения заботы и стремлений. Правильные границы, уважение к его усилиям и сохранение собственной жизни помогают паре сохранять близость без серьёзных конфликтов.

Читайте нас также:
#границы #отношения #психология #мужчина и женщина
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Морозилка под контролем: как хранить заготовки и готовые блюда
Изображение к статье: «Тормозятся» ли мысли зимой? Что такое «мозговой туман» и как его уменьшить
Изображение к статье: Секретная свадьба и разрыв связей: как молодая жена 48-летнего Бероева скрывает старых знакомых и личную жизнь
Изображение к статье: Врачи бьют тревогу: ежедневное употребление этого напитка разрушает сердце даже в малых дозах

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Азиатский союзник США стал активнее скупать российский алюминий
Бизнес
Изображение к статье: Рижский зоопарк приглашает провести выходные в тропиках
Культура &
Изображение к статье: Сознательные пенсионеры собирают макулатуру. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Почему я предпочитаю готовить плов из гречки вместо риса
Еда и рецепты
Изображение к статье: Фото: U.S. Army Photo / SPC. Oleander Smith
В мире
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Азиатский союзник США стал активнее скупать российский алюминий
Бизнес
Изображение к статье: Рижский зоопарк приглашает провести выходные в тропиках
Культура &

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео