Ленивый торт без выпечки — понадобятся сгущёнка и холодильник 0 1205

Дата публикации: 15.02.2026
Изображение к статье: Ленивый торт без выпечки — понадобятся сгущёнка и холодильник

Торт из мучной крошки и сгущёнки готовят из простых продуктов, а сам процесс не требует много времени и усилий.

Ингредиенты:

  • 250 граммов муки;

  • 120 граммов сливочного масла;

  • 60 граммов сахара;

  • щепотка соли;

  • 400 граммов сметаны 20 процентов жирности;

  • 200 граммов варёной сгущенки.

Приготовление:

Муку, масло, сахар и соль перетирают руками до состояния рассыпчатой крошки. Затем массу обжаривают на сухой сковороде до золотистого цвета и полностью остужают перед использованием.

Сметану и варёную сгущёнку заранее достают из холодильника и оставляют при комнатной температуре примерно на двадцать минут. После этого ингредиенты взбивают миксером до однородной массы.

В форму выкладывают слои, чередуя крошку и крем, пока продукты не закончатся. Готовый торт убирают в холодильник минимум на восемь часов для пропитки.

