Торт из мучной крошки и сгущёнки готовят из простых продуктов, а сам процесс не требует много времени и усилий.
Ингредиенты:
-
250 граммов муки;
-
120 граммов сливочного масла;
-
60 граммов сахара;
-
щепотка соли;
-
400 граммов сметаны 20 процентов жирности;
-
200 граммов варёной сгущенки.
Приготовление:
Муку, масло, сахар и соль перетирают руками до состояния рассыпчатой крошки. Затем массу обжаривают на сухой сковороде до золотистого цвета и полностью остужают перед использованием.
Сметану и варёную сгущёнку заранее достают из холодильника и оставляют при комнатной температуре примерно на двадцать минут. После этого ингредиенты взбивают миксером до однородной массы.
В форму выкладывают слои, чередуя крошку и крем, пока продукты не закончатся. Готовый торт убирают в холодильник минимум на восемь часов для пропитки.
