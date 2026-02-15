Торт из мучной крошки и сгущёнки готовят из простых продуктов, а сам процесс не требует много времени и усилий.

Ингредиенты:

250 граммов муки;

120 граммов сливочного масла;

60 граммов сахара;

щепотка соли;

400 граммов сметаны 20 процентов жирности;

200 граммов варёной сгущенки.

Приготовление:

Муку, масло, сахар и соль перетирают руками до состояния рассыпчатой крошки. Затем массу обжаривают на сухой сковороде до золотистого цвета и полностью остужают перед использованием.

Сметану и варёную сгущёнку заранее достают из холодильника и оставляют при комнатной температуре примерно на двадцать минут. После этого ингредиенты взбивают миксером до однородной массы.

В форму выкладывают слои, чередуя крошку и крем, пока продукты не закончатся. Готовый торт убирают в холодильник минимум на восемь часов для пропитки.