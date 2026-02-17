Джеффри Эпштейн был без ума от Морган Фэрчайлд, звезды 80-х, известной многим по роли матери Чендлера Бинга в сериале «Друзья».

Скандальный секс-преступник называл актрису своей идеальной женщиной и даже хранил её фотографию в собственном доме. Об этом пишет RadarOnline.

Писательница Ванесса Григориадис в одной из своих статей утверждала, что Эпштейну всегда нравились артистократичные блондинки «с детским лицом». Именно поэтому Морган была для него особенно привлекательной. «Он хранил фотографию звезды мыльных опер Морган Фэйрчайлд, которую называл своей идеальной женщиной, хотя, учитывая, что им обоим тогда было за 50, она была для него слишком стара», — такими мыслями делилась Ванесса.

Мэттью Перри и Морган Фэрчайлд. Фото: Кинопоиск.

Связывали ли Джеффри и Морган романтические отношения, неизвестно. Инсайдеры считают, что это маловероятно, поскольку Эпштейна всегда окружали красивые девушки, которые никогда не были его настоящими избранницами. Фэрчайлд — одна из них.

Морган Фэрчайлд.

Морган нередко видели в компании финансиста. Однако после громкого скандала, связанного с его жуткими преступлениями, она дистанцировалась от него и стала регулярно постить в своих соцсетях статьи о его отвратительных поступках.