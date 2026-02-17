Пижама давно перестала быть просто одеждой для сна. Сегодня это элемент домашнего стиля, способ подчеркнуть индивидуальность и создать особое настроение. Если верить, что цвет, ткань и фасон влияют на внутреннее состояние, почему бы не доверить выбор звездам? Разбираемся, какая пижама лучше всего подойдет каждому знаку зодиака.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Энергичный и независимый Овен оценит эффектную брючную пижаму из шелка или сатина. Подойдут смелые оттенки — красный, фуксия, насыщенный черный.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Телец ценит комфорт и качество. Идеальный вариант — мягкий комплект из натуральных тканей: топ с шортами или удобный костюм спокойных природных оттенков.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Жизнерадостные и переменчивые Близнецы выбирают необычные модели. Им подойдет легкая брючная пижама интересного кроя или комплект с оригинальным принтом.

Рак (21 июня — 22 июля)

Нежные и романтичные Раки предпочитают уют. Лучший выбор — мягкие сорочки или комплекты в белых, серо-голубых и пастельных оттенках.

Лев (23 июля — 22 августа)

Лев любит роскошь и внимание. Шелковый комплект или изящная камисоль в золотом, алом или глубоком черном цвете подчеркнут его харизму.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Практичная Дева выберет классику: аккуратный брючный костюм с лаконичным принтом. Палитра — спокойная и сдержанная.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы стремятся к гармонии. Им подойдут женственные модели с кружевными деталями в нежной цветовой гамме — пудровой, молочной, светло-розовой.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Страстный Скорпион отдаст предпочтение атласу или шелку. Темные, глубокие оттенки — бордовый, винный, черный — подчеркнут загадочность.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Активный Стрелец выберет удобство и свободу движений. Рубашка с брюками или яркий свободный комплект станет отличным вариантом.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сдержанный Козерог оценит минимализм: строгий комплект без лишних деталей в классических цветах — черном, сером, темно-синем.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Креативному Водолею нужны нестандартные решения — необычный крой, интересные сочетания тканей и цветов.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Мечтательные Рыбы выберут романтичные шелковые сорочки или комплекты в мягкой акварельной палитре — голубой, лавандовой, кремовой.

Обновляя домашний гардероб, можно прислушаться к астрологическим рекомендациям — возможно, именно «ваша» пижама поможет создать ощущение гармонии и уюта.

