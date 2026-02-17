Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как выбрать пижаму по знаку зодиака и не ошибиться 1 175

Люблю!
Дата публикации: 17.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как выбрать пижаму по знаку зодиака и не ошибиться

Пижама давно перестала быть просто одеждой для сна. Сегодня это элемент домашнего стиля, способ подчеркнуть индивидуальность и создать особое настроение. Если верить, что цвет, ткань и фасон влияют на внутреннее состояние, почему бы не доверить выбор звездам? Разбираемся, какая пижама лучше всего подойдет каждому знаку зодиака.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Энергичный и независимый Овен оценит эффектную брючную пижаму из шелка или сатина. Подойдут смелые оттенки — красный, фуксия, насыщенный черный.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Телец ценит комфорт и качество. Идеальный вариант — мягкий комплект из натуральных тканей: топ с шортами или удобный костюм спокойных природных оттенков.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Жизнерадостные и переменчивые Близнецы выбирают необычные модели. Им подойдет легкая брючная пижама интересного кроя или комплект с оригинальным принтом.

Рак (21 июня — 22 июля)

Нежные и романтичные Раки предпочитают уют. Лучший выбор — мягкие сорочки или комплекты в белых, серо-голубых и пастельных оттенках.

Лев (23 июля — 22 августа)

Лев любит роскошь и внимание. Шелковый комплект или изящная камисоль в золотом, алом или глубоком черном цвете подчеркнут его харизму.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Практичная Дева выберет классику: аккуратный брючный костюм с лаконичным принтом. Палитра — спокойная и сдержанная.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы стремятся к гармонии. Им подойдут женственные модели с кружевными деталями в нежной цветовой гамме — пудровой, молочной, светло-розовой.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Страстный Скорпион отдаст предпочтение атласу или шелку. Темные, глубокие оттенки — бордовый, винный, черный — подчеркнут загадочность.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Активный Стрелец выберет удобство и свободу движений. Рубашка с брюками или яркий свободный комплект станет отличным вариантом.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сдержанный Козерог оценит минимализм: строгий комплект без лишних деталей в классических цветах — черном, сером, темно-синем.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Креативному Водолею нужны нестандартные решения — необычный крой, интересные сочетания тканей и цветов.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Мечтательные Рыбы выберут романтичные шелковые сорочки или комплекты в мягкой акварельной палитре — голубой, лавандовой, кремовой.

Обновляя домашний гардероб, можно прислушаться к астрологическим рекомендациям — возможно, именно «ваша» пижама поможет создать ощущение гармонии и уюта.

Источник

Читайте нас также:
#астрология #мода #дом #одежда #стиль #комфорт #цвета
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • П
    Процион
    17-го февраля

    Лучше напишите, какой размер обуви выбрать по знаку зодиака и как подобрать очки по знаку зодиака.

    2
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Морозилка под контролем: как хранить заготовки и готовые блюда
Изображение к статье: «Тормозятся» ли мысли зимой? Что такое «мозговой туман» и как его уменьшить
Изображение к статье: Секретная свадьба и разрыв связей: как молодая жена 48-летнего Бероева скрывает старых знакомых и личную жизнь
Изображение к статье: Врачи бьют тревогу: ежедневное употребление этого напитка разрушает сердце даже в малых дозах

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Азиатский союзник США стал активнее скупать российский алюминий
Бизнес
Изображение к статье: Рижский зоопарк приглашает провести выходные в тропиках
Культура &
Изображение к статье: Сознательные пенсионеры собирают макулатуру. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Почему я предпочитаю готовить плов из гречки вместо риса
Еда и рецепты
Изображение к статье: Фото: U.S. Army Photo / SPC. Oleander Smith
В мире
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Азиатский союзник США стал активнее скупать российский алюминий
Бизнес
Изображение к статье: Рижский зоопарк приглашает провести выходные в тропиках
Культура &

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео