Шоколадный фондан не любить невозможно. Только подумайте: мягкий (гипер)шоколадный десерт с серединкой из теплого шоколада, так нежно и аппетитно струящегося из пирожного.
Еще одно достоинство этого десерта – простота в приготовлении. Все, что вам понадобится – самые привычные продукты и менее часа вашего времени.
Ингредиенты:
– 220 г темного шоколада
– 4 яйца
– 80 г муки
– 150 г сахара
– 180 г слабосоленого сливочного масла
– шарик сливочного мороженого и/или ягоды (для украшения)
Приготовление:
-
Растопите темный шоколад в микроволновой печи или на водяной бане. Важно перемешивать массу каждые 30 секунд, пока она не растает и не станет однородной.
-
Растопите сливочное масло. Поместите его в микроволновую печь на 50 секунд.
-
Разогрейте духовку до 200 градусов.
-
Отдельно смешайте яйца и сахар до пены. В другой миске соедините растопленные шоколад и сливочное масло. Перемешайте содержимое двух мисок (яйца/сахар и шоколад/cливочное масло)
-
Всыпьте муку в получившуюся массу.
-
Смажьте формочки маслом. Поставьте тесто в духовку на: 15 минут – для более жидкого теста, 20-25 минут – для более плотной текстуры теста на выходе.
-
Подавайте десерт вместе с шариком сливочного мороженого, ягодами или просто посыпьте фондан сахарной пудрой.
Совет: Перед подачей переверните формочки с фонданом дном вверх на сервировочные тарелки. Оставьте их в таком положении на 15 секунд. После – можете подавать.
Оставить комментарий