Нежно и аппетитно: готовим шоколадный фондан 0 156

Люблю!
Дата публикации: 17.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Нежно и аппетитно: готовим шоколадный фондан

Шоколадный фондан не любить невозможно. Только подумайте: мягкий (гипер)шоколадный десерт с серединкой из теплого шоколада, так нежно и аппетитно струящегося из пирожного.

Еще одно достоинство этого десерта – простота в приготовлении. Все, что вам понадобится – самые привычные продукты и менее часа вашего времени.

Ингредиенты:

– 220 г темного шоколада

– 4 яйца

– 80 г муки

– 150 г сахара

– 180 г слабосоленого сливочного масла

– шарик сливочного мороженого и/или ягоды (для украшения)

Приготовление:

  1. Растопите темный шоколад в микроволновой печи или на водяной бане. Важно перемешивать массу каждые 30 секунд, пока она не растает и не станет однородной.

  2. Растопите сливочное масло. Поместите его в микроволновую печь на 50 секунд.

  3. Разогрейте духовку до 200 градусов.

  4. Отдельно смешайте яйца и сахар до пены. В другой миске соедините растопленные шоколад и сливочное масло. Перемешайте содержимое двух мисок (яйца/сахар и шоколад/cливочное масло)

  5. Всыпьте муку в получившуюся массу.

  6. Смажьте формочки маслом. Поставьте тесто в духовку на: 15 минут – для более жидкого теста, 20-25 минут – для более плотной текстуры теста на выходе.

  7. Подавайте десерт вместе с шариком сливочного мороженого, ягодами или просто посыпьте фондан сахарной пудрой.

Совет: Перед подачей переверните формочки с фонданом дном вверх на сервировочные тарелки. Оставьте их в таком положении на 15 секунд. После – можете подавать.

#кулинария #выпечка #шоколад #еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
