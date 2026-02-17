Паста с креветками — прекрасный вариант быстро и сытного ужина. Блюдо готовится быстро, но получается не хуже, чем в ресторане.
Список ингредиентов:
-
паста — 250 граммов;
-
креветки — 350 граммов;
-
сливки 20 процентов — 200 миллилитров;
-
соль, чёрный перец и сухой чеснок — по вкусу;
-
сыр чеддер — для подачи.
Приготовление:
Пасту отваривают в подсолённой воде до готовности. Креветки обжаривают на растительном масле около двух минут, затем приправляют солью и перцем. В сковороду вливают тёплые сливки, добавляют сухой чеснок и специи, после чего прогревают смесь ещё несколько минут.
В соус перекладывают готовую пасту и держат на огне пару минут. Перед подачей блюдо раскладывают по порциям и посыпают тёртым чеддером.
