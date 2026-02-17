Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ресторанное блюдо за 15 минут: паста с креветками, от которой не оторваться 0 521

Люблю!
Дата публикации: 17.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ресторанное блюдо за 15 минут: паста с креветками, от которой не оторваться

Паста с креветками — прекрасный вариант быстро и сытного ужина. Блюдо готовится быстро, но получается не хуже, чем в ресторане.

Список ингредиентов:

  • паста — 250 граммов;

  • креветки — 350 граммов;

  • сливки 20 процентов — 200 миллилитров;

  • соль, чёрный перец и сухой чеснок — по вкусу;

  • сыр чеддер — для подачи.

Приготовление:

Пасту отваривают в подсолённой воде до готовности. Креветки обжаривают на растительном масле около двух минут, затем приправляют солью и перцем. В сковороду вливают тёплые сливки, добавляют сухой чеснок и специи, после чего прогревают смесь ещё несколько минут.

В соус перекладывают готовую пасту и держат на огне пару минут. Перед подачей блюдо раскладывают по порциям и посыпают тёртым чеддером.

Читайте нас также:
#кулинария #готовка #паста #еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Морозилка под контролем: как хранить заготовки и готовые блюда
Изображение к статье: «Тормозятся» ли мысли зимой? Что такое «мозговой туман» и как его уменьшить
Изображение к статье: Секретная свадьба и разрыв связей: как молодая жена 48-летнего Бероева скрывает старых знакомых и личную жизнь
Изображение к статье: Врачи бьют тревогу: ежедневное употребление этого напитка разрушает сердце даже в малых дозах

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Азиатский союзник США стал активнее скупать российский алюминий
Бизнес
Изображение к статье: Рижский зоопарк приглашает провести выходные в тропиках
Культура &
Изображение к статье: Сознательные пенсионеры собирают макулатуру. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Почему я предпочитаю готовить плов из гречки вместо риса
Еда и рецепты
Изображение к статье: Фото: U.S. Army Photo / SPC. Oleander Smith
В мире
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Азиатский союзник США стал активнее скупать российский алюминий
Бизнес
Изображение к статье: Рижский зоопарк приглашает провести выходные в тропиках
Культура &

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео