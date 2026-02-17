Вирус Нипах — это не просто очередное название из новостей о болезнях. Это реальная угроза, которая может нанести серьезный удар по здоровью.

Семейный врач, эндокринолог, врач превентивной интегративной медицины Анастасия Самойлова помогла разобраться, что это за вирус, как он проявляется, чем опасен и, самое главное, как от него защититься.

Что такое Вирус Нипах

Вирус Нипах (NiV) — редкий, но крайне опасный, он вызывает тяжелые заболевания у людей и животных. Впервые он был обнаружен в 1999 году в Малайзии, где вызвал вспышку среди свиней и людей. С тех пор случаи заражения были зафиксированы в различных странах, включая Индию и Бангладеш.

Нипах относится к семейству парамиксовирусов и передается от животных к человеку. «Подхватить инфекцию можно воздушно-капельным путем или при контакте с тканями больных животных. Основным резервуаром вируса являются плодоядные летучие мыши, которые могут переносить его без проявления симптомов. Люди могут заразиться через контакт с инфицированными животными или употребление продуктов, загрязненных их выделениями», — рассказывает наш эксперт.

Симптомы вируса Нипах

Вирус опасен из-за своей высокой летальности. По данным ВОЗ, смертность составляет от 40% до 75%. Кроме того, Нипах вызывает тяжелые неврологические осложнения, которые могут привести к длительной инвалидности.

Инкубационный период вируса — от 4 до 14 дней, но может варьироваться от 5 до 45 дней. Инфекция у людей протекает в разных формах — от бессимптомной до острой респираторной (легкой или тяжелой) вплоть до смертельного энцефалита.

Начальные симптомы вируса:

— повышенная температура,

— головная боль,

— миалгия (мышечная боль),

— рвота,

— боль в горле.

Это сравнимо с типичными проявлениями других вирусных инфекций и затрудняет диагностику на ранних стадиях.

Однако позднее могут появиться:

— головокружение,

— сонливость,

— измененное сознание,

— неврологические признаки, которые указывают на острый энцефалит.

«У некоторых людей могут также развиваться атипичная пневмония и тяжелые дыхательные проблемы, включая острую дыхательную недостаточность. В тяжелых случаях вирус Нипах может привести к развитию энцефалита, конвульсий и коматозного состояния», — добавляет врач.

Как защититься от вируса Нипах

Поскольку вирус передается от животных к человеку, важно соблюдать меры предосторожности:

— избегать контакта с летучими мышами и их выделениями,

— не употреблять фрукты, которые могли быть загрязнены слюной или мочой летучих мышей,

— соблюдать правила личной гигиены,

— избегать употребления сырого молока и не пастеризованных молочных продуктов,

— использовать средства индивидуальной защиты при работе с животными или в местах их обитания.

Как лечить вирус Нипах

На сегодняшний день лекарства против вируса нет. С помощью медикаментов можно лишь облегчить симптомы и поддерживать состояние больного. «Вирус Нипах требует повышенного внимания и осторожности. Соблюдение мер предосторожности и своевременное обращение к врачу при появлении симптомов помогут снизить риск заражения и осложнений», — подчеркивает специалист.