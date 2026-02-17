Baltijas balss logotype
Зимний румянец: норма или тревожный сигнал?

Люблю!
Дата публикации: 17.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Зимний румянец: норма или тревожный сигнал?

Что делать, если щеки после прогулки на морозе пылают? Иногда это просто признак здоровья, но в ряде случаев – проявление холодовой крапивницы, одной из разновидностей хронической аллергии. Иммунолог-аллерголог Екатерина Чернышова поясняет, что это состояние, при котором иммунные клетки организма реагируют на низкие температуры.

Как распознать холодовую крапивницу?

Главный симптом – появление зудящих волдырей на коже, чаще всего на открытых участках, подверженных воздействию холода: лице, руках, ногах. Высыпания, как правило, кратковременны и исчезают в течение нескольких часов после прекращения контакта с холодом, не оставляя следов. Важно помнить, что аллергия может проявляться даже при контакте с температурой ниже 36,6°C, а не только в сильные морозы.

Опасные последствия и противопоказания

Холодовая крапивница не всегда ограничивается неприятным зудом. При сильном переохлаждении возможны более серьезные реакции, вплоть до жизнеугрожающего отека дыхательных путей. Людям с этим диагнозом следует избегать посещения бассейна, крио-процедур, а также употребления холодных напитков и мороженого.

Кто в группе риска?

Чаще всего холодовая крапивница встречается у женщин в возрасте 30-40 лет, реже – у детей.

Лечение и профилактика

Основная тактика – максимальное исключение контакта с холодом. В случаях, когда этого избежать невозможно, врач может назначить антигистаминные препараты. Самолечение недопустимо. Профилактика включает в себя ношение теплой, закрытой одежды, использование шарфов и шапок, а также термобелья, которое сохраняет тепло и отводит влагу.

Что можно спутать с холодовой крапивницей?

Важно отличать холодовую крапивницу от контактного аллергического дерматита, который проявляется стойким шелушением и сухостью кожи, а также от аквагенной крапивницы, возникающей при контакте с водой любой температуры. Точный диагноз может поставить только врач.

#медицина #аллергия #профилактика #женщины #кожа #холод #лечение #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
