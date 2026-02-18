Baltijas balss logotype
Скорость ходьбы ниже 0,8 метра в секунду связали с наступлением старости 0 226

Дата публикации: 18.02.2026
BB.LV
Скорость ходьбы ниже 0,8 метров в секунду может указывать на ускоренное старение организма. К такому выводу пришли психолог Александр Найджел Уильям Тейлор и специалист Марко Аркестейн из Университета Аберистуита в Уэльсе. Об этом сообщает Independent.

Нормальным для взрослого человека считается темп около 1–1,4 метра в секунду, что соответствует примерно пяти километрам в час. Такой показатель обычно связывают с хорошей физической формой и более благоприятным прогнозом для здоровья. Если скорость снижается, это может свидетельствовать об ослаблении мышечной силы, снижении выносливости и росте риска хронических заболеваний.

Для самостоятельной проверки можно измерить время прохождения, например, десяти метров и рассчитать среднюю скорость движения в привычном ритме. Исследователи также рекомендуют так называемый тест двойной задачи: во время ходьбы выполнять простые вычисления, к примеру, поочередно вычитать по семь из сотни. Замедление шага или частые ошибки в таком тесте могут говорить о возможном ухудшении когнитивных функций.

Специалисты подчёркивают, что такие методы не заменяют медицинскую диагностику, однако помогают своевременно заметить тревожные изменения. По их мнению, регулярная физическая активность и тренировка внимания способны замедлить возрастные процессы и поддержать функциональность организма.

#медицина #профилактика #университет #старение #здоровье #психология
Редакция BB.LV
Видео