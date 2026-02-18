Baltijas balss logotype
Так делали наши бабушки: одна добавка, и омлет получится пышным 0 851

Люблю!
Дата публикации: 18.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Так делали наши бабушки: одна добавка, и омлет получится пышным

Этот ингредиент точно есть на вашей кухне.

Многие ищут сложные способы приготовить пышный и воздушный омлет, забывая о простом и проверенном методе. Рассказываем о «бабушкином» способе, для которого понадобится лишь один привычный ингредиент.

Речь идёт о соде. Дело в том, что при нагревании она выделяет газ, формирующий пузырьки внутри омлета и придающий блюду пористую, нежную текстуру. Чтобы добиться нужной консистенции, достаточно добавить соду в яичную смесь перед тем, как вылить её на сковороду.

При этом важно соблюдать дозировку: на каждые три‑четыре яйца следует брать лишь восьмую часть чайной ложки соды. Превышение количества ингредиента может привести к появлению горького привкуса у готового блюда.

#кулинария #яйца #еда
Видео