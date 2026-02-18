Певица Кристина Орбакайте вместе с супругом Михаилом Земцовым посетила магазины одежды в Майами. Однако поиски подходящего платья завершились провалом — звезда не нашла ничего подходящего.

Земцов сопровождал свою супругу, снимая происходящее на камеру и комментируя процесс выбора нарядов. Во время прогулки звезда заинтересовалась необычными укороченными брюками-шортами, на что Михаил пошутил, предложив самостоятельно укоротить любые брюки жены.

Далее внимание Кристины привлекло красивое «недорогое», по ее мнению, сверкающее платье на тонких лямках стоимостью более 90 тысяч рублей (около 1000 евро). «Тебе не стыдно? Недорогое», — возмутился в ответ Михаил.

На слова мужа Орбакайте напомнила, что есть бренды намного дороже, добавив, что когда-то она любила одежду марки Tom Ford, но теперь предпочитает другие стили. Звезда примерила еще несколько нарядов, но ни один ее не впечатлил. В итоге Кристина ничего не выбрала.