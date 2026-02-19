Домашняя колбаса — блюдо, которое можно приготовить даже новичку. Ключевым моментом является правильный выбор мяса: оптимально использовать свиную лопатку, обладающую умеренной жирностью и мягкими волокнами. Небольшая добавка грудинки и ледяной воды помогает сохранить сок внутри натуральной оболочки, делая колбасу нежной, но при этом сохраняющей текстуру.