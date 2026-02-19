Baltijas balss logotype
Вкуснее магазинной: запечённая колбаса в домашних условиях 0 328

Дата публикации: 19.02.2026
Изображение к статье: Вкуснее магазинной: запечённая колбаса в домашних условиях

Домашняя колбаса — блюдо, которое можно приготовить даже новичку. Ключевым моментом является правильный выбор мяса: оптимально использовать свиную лопатку, обладающую умеренной жирностью и мягкими волокнами. Небольшая добавка грудинки и ледяной воды помогает сохранить сок внутри натуральной оболочки, делая колбасу нежной, но при этом сохраняющей текстуру.

Ингредиенты

  • Свиная лопатка — 2 кг
  • Свиная грудинка — 1 кг
  • Чеснок свежий — 1 головка
  • Горчица французская в зернах — 2 ст.л.
  • Соль каменная — 25 г
  • Перец черный молотый — по вкусу
  • Перец душистый молотый — по вкусу
  • Вода ледяная — 200 мл
  • Черева свиные натуральные
  • Растительное масло или жир для смазывания

Приготовление

  1. Разделите мясо на две части. Одну половину свиной лопатки пропустите через мясорубку с крупной решёткой, вторую — нарежьте мелкими кубиками вместе с грудинкой.
  2. Сложите мясо в глубокую ёмкость, добавьте соль, свежемолотый черный и душистый перец, пропущенный через пресс чеснок и французскую горчицу. Вливайте ледяную воду небольшими порциями, одновременно интенсивно вымешивая мясо руками до равномерного впитывания жидкости.
  3. Накройте ёмкость плёнкой и оставьте мариноваться при комнатной температуре на 3 часа или в холодильнике на ночь.
  4. Подготовьте натуральную оболочку, тщательно промыв её от соли, наденьте на насадку для колбас и наполните фаршем, формируя кольца. Завяжите концы нитью или узлом.
  5. Выложите колбасные кольца на противень с пергаментом, оставляя пространство между ними. Проколите оболочку иглой для выхода пара и смажьте маслом или жиром.
  6. Запекайте в разогретой до 190 °C духовке около 30 минут. В последние 10 минут включите режим гриля и переверните кольца для равномерной румяной корочки.

Теперь магазинные колбасы можно не покупать — домашняя получается вкуснее, дешевле и без лишних добавок.

Источник

#кулинария #готовка #свинина #еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
