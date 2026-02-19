Домашняя колбаса — блюдо, которое можно приготовить даже новичку. Ключевым моментом является правильный выбор мяса: оптимально использовать свиную лопатку, обладающую умеренной жирностью и мягкими волокнами. Небольшая добавка грудинки и ледяной воды помогает сохранить сок внутри натуральной оболочки, делая колбасу нежной, но при этом сохраняющей текстуру.
Ингредиенты
- Свиная лопатка — 2 кг
- Свиная грудинка — 1 кг
- Чеснок свежий — 1 головка
- Горчица французская в зернах — 2 ст.л.
- Соль каменная — 25 г
- Перец черный молотый — по вкусу
- Перец душистый молотый — по вкусу
- Вода ледяная — 200 мл
- Черева свиные натуральные
- Растительное масло или жир для смазывания
Приготовление
- Разделите мясо на две части. Одну половину свиной лопатки пропустите через мясорубку с крупной решёткой, вторую — нарежьте мелкими кубиками вместе с грудинкой.
- Сложите мясо в глубокую ёмкость, добавьте соль, свежемолотый черный и душистый перец, пропущенный через пресс чеснок и французскую горчицу. Вливайте ледяную воду небольшими порциями, одновременно интенсивно вымешивая мясо руками до равномерного впитывания жидкости.
- Накройте ёмкость плёнкой и оставьте мариноваться при комнатной температуре на 3 часа или в холодильнике на ночь.
- Подготовьте натуральную оболочку, тщательно промыв её от соли, наденьте на насадку для колбас и наполните фаршем, формируя кольца. Завяжите концы нитью или узлом.
- Выложите колбасные кольца на противень с пергаментом, оставляя пространство между ними. Проколите оболочку иглой для выхода пара и смажьте маслом или жиром.
- Запекайте в разогретой до 190 °C духовке около 30 минут. В последние 10 минут включите режим гриля и переверните кольца для равномерной румяной корочки.
Теперь магазинные колбасы можно не покупать — домашняя получается вкуснее, дешевле и без лишних добавок.
