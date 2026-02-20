Baltijas balss logotype
Дочь Агаты Муцениеце и Павла Прилучного стала призёром турнира по конному спорту

Люблю!
Дата публикации: 20.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дочь Агаты Муцениеце и Павла Прилучного стала призёром турнира по конному спорту
ФОТО: Instagram

Мия Прилучная уже вовсю участвует в серьезных соревнованиях по конному спорту. Сегодня Муцениеце поддержала обожаемую дочку.

Дочь Муцениеце и Прилучного попала в топ-три на соревнованиях по конному спорту

Агата Муцениеце вышла на связь с соревнований по конному спорту. Актриса пришла поддержать свою разностороннюю дочь, которая не только танцует, поет и снимает ролики, но еще и катается на лошадях.

«Ну что, друзья! Экстренное включение. Мы пришли поддержать Мию, у нее сегодня первое соревнование на лошадках! Разве не классно?» — сказала Муцениеце. Она запечатлела дочку в экипировке и при полной боевой готовности. Девочка волновалась, но держалась бодро и была настроена на победу.

mucen_4.jpg

Соцсети.

Мие в итоге удалось занять одно из призовых мест — она прискакала второй. «Ну, моя!» — подписала Агата кадры с церемонии награждения.

Конный спорт стал модным явлением среди молодежи. Так, кататься на лошадях обожает дочь Виктории Бони Анджелина. Не так давно девочка тоже выступила на соревнованиях. Поддержать Энджи прибыли оба ее родителя — мама Вика и папа Алекс Смерфит, экс-возлюбленный Бони.

Что касается Прилучного, то его, по всей видимости, не было на сегодняшних соревнованиях, где выступила Мия. Сейчас актер проводит все свободное время с нынешней женой и сыном. К слову, вчера у его супруги Зепюр Брутян был юбилей. В честь праздника она показала свои редкие фото.

#спорт #молодежь #социальные сети #конный спорт #знаменитости #дети знаменитостей #родители и дети #семейные отношения
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
