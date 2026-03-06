Вы думаете, что первая встреча проходит незаметно? На самом деле, одна неудачная фраза может испортить всё впечатление о вас. Мы собрали 10 выражений, которые лучше держать при себе, если хотите произвести положительное впечатление и вызвать расположение.

10 фраз, которые лучше не произносить

1. «Я не запоминаю имена»

Даже если у вас действительно плохая память, такая фраза сигнализирует о равнодушии. Собеседник ждёт, что вы приложите усилие, чтобы запомнить его имя — это проявление уважения.

2. «Я вообще не люблю знакомиться с новыми людьми»

Интроверты это поймут, но другие могут воспринять как нежелание разговаривать именно с ними. Фраза создаёт барьер даже там, где его нет.

3. «Вы мне напоминаете кого-то неприятного»

Никогда не связывайте нового знакомого с негативным опытом прошлого. Это мгновенно портит атмосферу и воспринимается как неприязнь лично к нему.

4. «Мне это неинтересно»

Даже если тема вам не близка, такие слова выглядят отталкивающе. Лучше сменить тему или задать вопрос, который будет легко обсудить.

5. «Это не моя проблема»

Фраза «Я этим не занимаюсь» или «Понятия не имею» может выглядеть как безразличие. Лучше предложить альтернативу: к кому можно обратиться за помощью.

6. «У меня нет времени — говорите быстрее»

Даже если вы спешите, такой тон воспринимается как пренебрежение. Лучше извиниться и предложить продолжить разговор позже или обменяться контактами.

7. «Как вы странно выглядите»

Критика внешности новоприбывшего собеседника почти всегда неприятна. Комплимент про оригинальность одежды или аксессуаров будет уместнее.

8. «Вы не понимаете»

Фразы типа «Для вас это слишком сложно» унижают и могут обесценить мнение человека. Даже при разногласиях стоит подбирать более аккуратные формулировки.

9. «Ну что за бред!»

«Это глупый вопрос» или «Простите, но это ерунда» легко воспринимаются как неуважение. Лучше мягко сменить тему или высказать свою позицию без категоричности.

10. «В этой теме я разбираюсь лучше»

Категоричные заявления вроде «Вы точно не правы» создают впечатление превосходства. Лучше формулировать свое мнение как личный опыт: «Судя по моему опыту…» или «Я бы сказал иначе…».

Итог

Чтобы завоевать расположение нового человека, важно быть внимательным к словам и тону. Одна некорректная фраза может разрушить впечатление, которое формировалось всего несколько минут.

