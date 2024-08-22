На снос поэта: рижский памятник Пушкину бесследно исчез

Ровно 15 лет назад, 22 августа 2009 года, в Риге в парке Кронвальда в красивом месте у городского канала был торжественно открыт памятник Александру Сергеевичу Пушкину в честь его 210–летнего юбилея. До юбилея памятник не дожил — его снесли.

Куда уехал Александр Сергеевич?

Ныне на этом месте не осталось и следа от великолепно изваянной замечательным скульптором Александром Таратыновым бронзовой скульптуры, но в дни Пушкинской памяти сюда приносят цветы — впрочем, быстренько убираемые бдительными стражами полиции, дежурящими в парке.

Памятники гениальному творцу стоят более чем в 40 странах мира в Европе, Азии, Африке, Австралии, обеих Америках. Их ныне 676, но список все время пополняется.

А наш Пушкин в ночь на 30 мая 2023–го был убран с глаз долой. Куда — до сих пор неизвестно. Говорили, что под Брасовский мост на захламленную территорию мастерских Союза художников Латвии. Но уже доподлинно установлено, что его там нет. Может быть, он на складе на ул. Варну, где лежит и колонна в честь победы над Наполеоном, установленная 100 лет спустя, в 1912–м, на Замковой площади (пл. Пилс)?.. Те, кто там побывал, тоже скульптуру пока не нашли.

Потомки Пушкина, живущие в Брюсселе, Александр и Мария, которые прежде часто наведывались в Ригу, говорили, что наш таратыновский Пушкин даже лучше того изваяния, что украшает центр Брюсселя.

Не давал покоя…

Но бронзовый Пушкин не давал покоя многим горожанам. В 2014–м на шею бронзовой фигуре набросили петлю, а 10 февраля 2017–го, в годовщину гибели поэта, студенты Латвийской академии художеств устроили перформанс — обернули в "саван" скульптуру, а рядом поставили перевернутую вверх ногами половину голого манекена, из тех, что украшают витрины магазинов.

А тросточку, которую держит в руке бронзовый Пушкин, вандалы ломали трижды — в 2018–м, 2019–м и в 2020–м. Но тогда по указанию Совета по памятникам Рижской думы ее восстанавливал городской скульптор Геннадий Степанов. Хлопотали об этом и Пушкинское общество Латвии, наша газета и многие неравнодушные люди. Уместно напомнить строки из дружеского письма Пушкина к Вяземскому: "Оставь любопытство толпе и будь заодно с гением. Толпа жадно читает исповеди, записки, потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабости могущего. При обнаружении всякой мерзости она в восхищении: "Он мал, как мы! Он мерзок, как мы!" — "Врете, подлецы! Врете! не так, как вы, — иначе!"

Преклонение предков

С каким уважением относился к гению русской и мировой поэзии известный латышский общественный деятель А. Кронвальд, в своих письмах сказавший, что Пушкин и Гоголь стояли у истоков возрождения самобытного латышского языка! А ведь даже носившие исторические называния улицы Пушкина и Гоголя в Риге ныне переименованы.

Эдвард Вирза писал: "А. С. Пушкин — один из крупнейших поэтов, созданных европейской цивилизацией. Его поэзия является одним из величайших чудес европейской поэзии. Здесь Пушкин единственный повелитель".

Янис Плаудис: "Значение Пушкина в развитии латышской поэзии огромно. Следует сказать, что он стоял у колыбели нашей латышской поэзии".

Хранящийся в Академической библиотеке Латвийского университета первый перевод стихотворений Пушкина на латышский появился в 1876 году — вы можете увидеть эту книгу выдающегося поэта Юриса Алунана. А в 1888–м Янис Райнис перевел на латышский "Бориса Годунова".

Что стоит слово Вике–Фрейберги

Рига в 1937 году широко отмечала скорбную дату — 100–летие со дня гибели поэта.

По всей Латвии тогда прошли многочисленные вечера, концерты, спектакли, выставки, встречи, лекции. Торжественный акт памяти поэта состоялся 10 февраля 1937 году в Национальной опере.

Газета "Сегодня" писала: "На торжественном акте присутствовали военный министр Я. Балодис, министр иностранных дел В. Мунтерс, министр образования профессор А. Тентель, министр финансов Л. Экис и ректор университета профессор Ю. Аушкап. Было много представителей высшей администрации, дипломатического корпуса. Широко была представлена как латышская интеллигенция, так и интеллигенция других национальностей".

Этот список можно продолжать долго — латышские писатели и поэты, режиссеры, общественные деятели всегда преклонялись перед гением Пушкина.

На одном приеме в Доме Черноголовых в 2009–м брюссельские Пушкины подошли к бывшей в числе гостей Вайре Вике–Фрейберге и сказали ей по–французски о том, что очень обеспокоены какими–то непонятными страстями, бушующими вокруг их гениального прапрапрадедушки. Экс–президент Латвии успокоила чету потомков поэта и заверила, что памятник будет стоять на прежнем месте.

То же подтвердил министр культуры Интс Далдерис, по–русски сказавший чете Пушкиных, что "здесь нет и не будет никаких проблем".

А когда они говорили с мэром Риги Нилом Ушаковым, тот просто поклялся, что Пушкин в Риге — это святое.

"Я его заберу…"

Знаменитый русский скульптор Александр Михайлович Таратынов, много лет живущий в Голландии, великолепную скульптуру Александра Сергеевича Пушкина подарил городу в юбилейный для поэта 2009 год.

Когда Пушкина накануне его дня рождения в 2023–м убрали подальше от людских глаз, вот что сказал по этому поводу Таратынов:

— В 2009 году, когда памятник устанавливали, не были должным образом оформлены документы о праве собственности на него. Поэтому по логике я единственный собственник скульптуры и претендую на то, чтобы мне ее вернули, если не объявится другой собственник.

Я обратился в Центральный офис Европейского агентства по авторским правам, который находится в Голландии, и оттуда связались с дочерним филиалом в Латвии.

Здесь вступает в силу пункт о нарушении авторских прав — я изваял скульптуру для установки в городском публичном пространстве, а не в качестве станковой, предназначенной для закрытых помещений. Передача Союзу художников Латвии памятника тоже не была согласована с автором. И третье возможное нарушение авторских прав в том, что если памятник разделили с постаментом, на котором он стоял, это тоже прецедент. Но я точно не знаю, разделена ли скульптура с постаментом.

В Голландии меня поддерживают и предлагают как идею возможные места для размещения скульптуры Пушкина в своей стране — у наследного замка семьи Дантесов или у Лейденского университета — он с углубленным изучением литературы, и в городе Лейдене много памятников писателям и поэтам. Или я размещу памятник в моем личном музее в Голландии.

Почти все закадычные лицейские друзья Пушкина происходили из лифляндских дворянских родов. Сам поэт побывал у своего лицейского друга Александра Горчакова, министра иностранных дел Российской империи, чье имение располагалось практически на земле нынешней Латгалии.

И родственники нынешних Пушкиных со стороны Натальи Николаевны — род Шенроков, к коим принадлежат покойный отец Серафим и ныне здравствующий отец Иоанн — коренные рижане.