Дерзость президента, санкции против РФ и плата аптекарям ЛР – чем сегодня займется Сейм

Хотя в утвержденной повестке сегодняшнего заседания Сейма нет президентских поправок, наверняка они будут включены в повестку дня прямо после начала пленарного заседания.

Демократия должна быть демократичной

И депутаты поддержат передачу этого законопроекта комиссии Сейма. Глава государства решил выполнить свое обещание и выйти с инициативой по либерализации процедуры референдума.

Как известно, после языкового референдума еще 2012 года тогдашние правящие депутаты решили прекратить "вакханалию демократии" и резко ужесточили требования к запуску процедуры референдума, после чего референдумы исчезли вовсе.

Да, начиная с 2013 года в Латвии больше не было ни одного всенародного голосования. Ведь собрать требуемые законом более 154 тысяч подписей граждан инициаторам того или иного законопроекта практически нереально.

Что же предлагает Эдгар Ринкевич? Президент выступает за двухступенчатую систему запуска референдума. На первом этапе достаточно будет собрать 5% голосов от числа избирателей, которые участвовали в последних сеймовских выборах. По расчетам самого президента, это где–то порядка 46 тысяч подписей. То есть почти в 3,5 раза меньше, чем требуется сейчас. Однако и срок, установленный для сбора подписей за тот или иной народный законопроект или поправки к Сатверсме, тоже сокращается — вместо 12 месяцев Ринкевич предлагает отвести на эту процедуру шесть месяцев.

Если первый рубеж преодолен — необходимые минимум 46 тысяч подписей собраны, то тогда уже весь процесс и все расходы на проведение второго этапа берет на себя государство в лице Центроизбиркома. И вот тогда уже нужно собрать не менее 10% от общего количества избирателей в стране, то есть те же нынешние 154 тысячи подписей.

При этом такое количество подписей необходимо будет собрать в течение 30 дней. Правда, в это общее число подписей — то есть 154 тысячи — будет зачислено и то количество подписей, которое было собрано на первом этапе. Это значит, что в итоге нужно будет для референдума на втором этапе собрать еще где–то 104–105 тысяч подписей избирателей.

После этого народный законопроект поступает к президенту и потом в Сейм. И если Сейм отказывается его принять в том виде, в котором его одобрил народ, то запускается процедура референдума.

Важно подчеркнуть: и на первом, и на втором этапе подписи можно подавать как очно — на участках при самоуправлениях или у нотариуса, так и электронно — при наличии электронной подписи.

А как же геополитическая ситуация?

Правящие политики пока восприняли идею главы государства без особого энтузиазма. Руководитель сеймовской фракции "Новое Единство" Эдмундс Юревиц снова повторил свой тезис о том, что в нынешних геополитических реалиях и в контексте рисков для безопасности "необходимо очень тщательно оценивать любые изменения в законах о референдумах".

Примерно в том же духе высказались и "зеленые крестьяне", и "прогрессивные". Можно предположить, что быстрого продвижения президентской инициативы не будет.

Зато Сейм в срочном порядке сегодня наверняка примет поправки, продлевающие еще на год запрет на ввоз в Латвию сельхозпродукции из России и Белоруссии.

Также парламентарии одобрят в нулевом чтении, то есть передачу комиссиям, многочисленных изменений в Законе о строительстве, призванных уменьшить бюрократию в сфере строительства.

Депутаты рассмотрят и очередной запрос оппозиции в лице депутатов "Стабильности!" по поводу взимания с пациентов платы за обслуживание фармацевтом рецепта на лекарства.

Интересно, что в повестке дня сегодняшнего заседания и два вопроса на одну тему — о намерении Минобраза ликвидировать систему получения основного образования удаленно.

Против ликвидации удаленного обучения выступили и сеймовская оппозиция, и простые латвийцы — соответствующая инициатива на портале manabalss.lv собрала более 10 тысяч подписей и сегодня будет рассмотрена Сеймом.