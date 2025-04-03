Baltijas balss logotype

Дерзость президента, санкции против РФ и плата аптекарям ЛР – чем сегодня займется Сейм 1 1471

Политика
Дата публикации: 03.04.2025
BB.LV
Дерзость президента, санкции против РФ и плата аптекарям ЛР – чем сегодня займется Сейм
ФОТО: Valsts kanceleja

Хотя в утвержденной повестке сегодняшнего заседания Сейма нет президентских поправок, наверняка они будут включены в повестку дня прямо после начала пленарного заседания.

Демократия должна быть демократичной

И депутаты поддержат передачу этого законопроекта комиссии Сейма. Глава государства решил выполнить свое обещание и выйти с инициативой по либерализации процедуры референдума.

Как известно, после языкового референдума еще 2012 года тогдашние правящие депутаты решили прекратить "вакханалию демократии" и резко ужесточили требования к запуску процедуры референдума, после чего референдумы исчезли вовсе.

Да, начиная с 2013 года в Латвии больше не было ни одного всенародного голосования. Ведь собрать требуемые законом более 154 тысяч подписей граждан инициаторам того или иного законопроекта практически нереально.

Что же предлагает Эдгар Ринкевич? Президент выступает за двухступенчатую систему запуска референдума. На первом этапе достаточно будет собрать 5% голосов от числа избирателей, которые участвовали в последних сеймовских выборах. По расчетам самого президента, это где–то порядка 46 тысяч подписей. То есть почти в 3,5 раза меньше, чем требуется сейчас. Однако и срок, установленный для сбора подписей за тот или иной народный законопроект или поправки к Сатверсме, тоже сокращается — вместо 12 месяцев Ринкевич предлагает отвести на эту процедуру шесть месяцев.

Если первый рубеж преодолен — необходимые минимум 46 тысяч подписей собраны, то тогда уже весь процесс и все расходы на проведение второго этапа берет на себя государство в лице Центроизбиркома. И вот тогда уже нужно собрать не менее 10% от общего количества избирателей в стране, то есть те же нынешние 154 тысячи подписей.

При этом такое количество подписей необходимо будет собрать в течение 30 дней. Правда, в это общее число подписей — то есть 154 тысячи — будет зачислено и то количество подписей, которое было собрано на первом этапе. Это значит, что в итоге нужно будет для референдума на втором этапе собрать еще где–то 104–105 тысяч подписей избирателей.

После этого народный законопроект поступает к президенту и потом в Сейм. И если Сейм отказывается его принять в том виде, в котором его одобрил народ, то запускается процедура референдума.

Важно подчеркнуть: и на первом, и на втором этапе подписи можно подавать как очно — на участках при самоуправлениях или у нотариуса, так и электронно — при наличии электронной подписи.

А как же геополитическая ситуация?

Правящие политики пока восприняли идею главы государства без особого энтузиазма. Руководитель сеймовской фракции "Новое Единство" Эдмундс Юревиц снова повторил свой тезис о том, что в нынешних геополитических реалиях и в контексте рисков для безопасности "необходимо очень тщательно оценивать любые изменения в законах о референдумах".

Примерно в том же духе высказались и "зеленые крестьяне", и "прогрессивные". Можно предположить, что быстрого продвижения президентской инициативы не будет.

Зато Сейм в срочном порядке сегодня наверняка примет поправки, продлевающие еще на год запрет на ввоз в Латвию сельхозпродукции из России и Белоруссии.

Также парламентарии одобрят в нулевом чтении, то есть передачу комиссиям, многочисленных изменений в Законе о строительстве, призванных уменьшить бюрократию в сфере строительства.

Депутаты рассмотрят и очередной запрос оппозиции в лице депутатов "Стабильности!" по поводу взимания с пациентов платы за обслуживание фармацевтом рецепта на лекарства.

Интересно, что в повестке дня сегодняшнего заседания и два вопроса на одну тему — о намерении Минобраза ликвидировать систему получения основного образования удаленно.

Против ликвидации удаленного обучения выступили и сеймовская оппозиция, и простые латвийцы — соответствующая инициатива на портале manabalss.lv собрала более 10 тысяч подписей и сегодня будет рассмотрена Сеймом.

Читайте нас также:
#эдгар ринкевич # сейм
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
0
0
0
7
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • AB
    Anna Belova
    3-го апреля

    Интересно чем займется сейм, если он реально займется 🤣

    12
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений?
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений?
Экономику подавать охлажденной: какой Латвия видит себя в далеком 2050 году
Экономику подавать охлажденной: какой Латвия видит себя в далеком 2050 году Эксклюзив!
«Это двуличие!» Экс-министр недоволен партнерами по коалиции
«Это двуличие!» Экс-министр недоволен партнерами по коалиции
Перед уходом на заслуженный отдых премьер Латвии сообщила, кто будет управлять республикой вместо неё
Перед уходом на заслуженный отдых премьер Латвии сообщила, кто будет управлять республикой вместо неё Эксклюзив!
«Ты в Россию?!» Латвия пригрозила лишить денег собравшегося в Москву блогера из США
«Ты в Россию?!» Латвия пригрозила лишить денег собравшегося в Москву блогера из США 5 1267
Школы Латвии будут финансировать по новой модели. Что в приоритете?
Школы Латвии будут финансировать по новой модели. Что в приоритете? 432
Приватизация только по решению Сейма! Будет референдум?
Приватизация только по решению Сейма! Будет референдум? 2 447
Так мы покупаем или продаем? Правительство ЛР начало с распродажи госсобственности, а закончила ее приумножением Эксклюзив!
Так мы покупаем или продаем? Правительство ЛР начало с распродажи госсобственности, а закончила ее приумножением 1 944

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки
Дом и сад
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки 14
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений?
Политика
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений? 23
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость
Люблю!
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость 62
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки
ЧП и криминал
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки 52
Типы отношений: почему важно знать свой
Люблю!
Типы отношений: почему важно знать свой 56
Подорожает что-то другое: введение «корзины низких цен» не останется без последствий
Наша Латвия
Подорожает что-то другое: введение «корзины низких цен» не останется без последствий 66
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки
Дом и сад
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки 14
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений?
Политика
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений? 23
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость
Люблю!
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость 62

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео