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Браже сообщила, что военная экономика России рушится и разваливается 9 1965

Политика
Дата публикации: 14.04.2025
BB.LV
Браже сообщила, что военная экономика России рушится и разваливается
ФОТО: LETA

Варварское нападение России на украинских мирных жителей в Сумах ясно показывает, что цели агрессора не изменились, заявила министр иностранных дел Байба Браже на встрече министров иностранных дел Европейского союза (ЕС) в понедельник.

Как сообщили агентству ЛЕТА в МИД, на встрече обсуждались вопросы дальнейшей военной поддержки Украины. Главы МИД стран ЕС также обсудили, какие сектора российской экономики будут включены в 17-й пакет санкций, борьбу с нетрадиционными угрозами России и обеспечение ответственности России.

Браже подчеркнула, что поддержка Украины со стороны ЕС должна быть непоколебимой. По ее мнению, важны не только политическая воля и финансирование, но и собственный промышленный потенциал Европы для оказания необходимой военной поддержки. По словам министра иностранных дел Латвии, не менее важно согласовать оборонные промышленные программы ЕС с целями и возможностями, изложенными в оборонных планах НАТО.

К Совету иностранных дел присоединился министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, который подчеркнул, что Украина ценит любую военную поддержку, оказываемую странами-членами ЕС. Министр иностранных дел Украины надеется, что инициатива представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас о поставках Украине боеприпасов будет реализована в кратчайшие сроки.

Министры согласились с тем, что необходимо усилить экономическое давление на Россию, чтобы предотвратить возрождение российского потенциала. По словам Браже, санкции работают: военная экономика России "рушится и разваливается". Она отметила, что ослабление или отмена санкций против России и Беларуси недопустимы.

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#байба браже
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(9)
  • F
    FOXBAT
    15-го апреля

    Ну когда же ! Когда же её заберут люди в белых халатах ? Просто позорище для Латвии...

    32
    1
  • Д
    Дед
    15-го апреля

    Она не понимает, что просто смешнА. Бражка, ну не позорь ты нас, уже стыдно из Латвии выезжать! Всегда, говорил, что женщина у руля не к добру!

    32
    2
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    15-го апреля

    и учите

    КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК Утверждена Чрезвычайным VIII съездом Советов Союза ССР 5 декабря 1936 года (действует на территории Союза ССР с 2021)

    w w w.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1936.htm

    5
    2
  • 15-го апреля

    пусть лучше расскажет как экономика латвии взлетает в небеса, её задача развитие своей страны а не смотреть как живут соседи

    39
    2
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    15-го апреля

    Гимн СССР. Текст 1943 года

    Союз нерушимый республик свободных Сплотила навеки Великая Русь. Да здравствует созданный волей народов Единый, могучий Советский Союз!

    Припев: Славься, Отечество наше свободное, Дружбы народов надёжный оплот! Знамя советское, знамя народное Пусть от победы к победе ведёт!

    Сквозь грозы сияло нам солнце свободы, И Ленин великий нам путь озарил. Нас вырастил Сталин — на верность народу На труд и на подвиги нас вдохновил.

    Припев: Славься, Отечество наше свободное, Счастья народов надёжный оплот! Знамя советское, знамя народное Пусть от победы к победе ведёт!

    Мы армию нашу растили в сраженьях, Захватчиков подлых с дороги сметём! Мы в битвах решаем судьбу поколений, Мы к славе Отчизну свою поведём!

    Припев: Славься, Отечество наше свободное, Славы народов надёжный оплот! Знамя советское, знамя народное Пусть от победы к победе ведёт!

    5
    2
  • А
    Андрей
    15-го апреля

    Как, опять? Гражданка идёт на рекорд. Скоро переплюнет Арестовича!

    20
    1
  • ЁП
    Ёхн Пёхн
    15-го апреля

    ага...из области "у них ракет осталось на три дня".

    56
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    15-го апреля

    Редакция, прекратите печатать глупости сказанные человеком с ограниченным взглядом на окружающую действительность, на худой конец уважайте себя, если вам плевать на мнение тех, кто вас ещё читает.

    92
    3
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    15-го апреля

    Мадам Мидовка! ВПК России ядро экономики со времен СССР и оно сохранилось. такое ядро есть еще только у США, Ирана и КНДР. ВПК работает в 3 смены, зарплаты самые высокие в стране. После Украины займемся Прибалтикой и Молдавией. учите Госгимн СССР (Сталинская версия)

    48
    3
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