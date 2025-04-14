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Во время ужина балканским странам не советовали посещать Москву 9 мая – глава МИД Латвии 7 1349

Политика
Дата публикации: 14.04.2025
BB.LV
Во время ужина балканским странам не советовали посещать Москву 9 мая – глава МИД Латвии

Европейский Союз официально призвал государства, являющиеся кандидатами на вступление, воздержаться от участия в торжествах в Москве по случаю 9 мая.

Об этом сообщила министр иностранных дел Латвии Байба Браже, сообщает "ЕП".

"Вчера у нас был насыщенный вечер с ужином с западнобалканскими партнерами... Было много дискуссий относительно ценностей, согласования общей политики по иностранным делам и безопасности, включая санкции", - рассказала Браже.

По ее словам, во время встречи представители ЕС дали четкое указание своим балканским соседям: "Не участвовать в параде 9 мая в Москве, не совершать таких поездок, поскольку это не соответствует ценностям ЕС".

Также она отметила, что во время следующих дискуссий речь пойдет о дальнейшей финансовой и военной поддержке Украины, в частности в сфере противовоздушной обороны.

Для справки: в регион Западные Балканы входят Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Северная Македония, Сербия и Черногория.

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#9 мая #байба браже
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(7)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    15-го апреля

    Как же боятся эти селюки Россию, а ещё и воевать с ней удумали?

    13
    1
  • БТ
    Бесс Толковый
    15-го апреля

    Браже отговаривает других не ехать на парад, что бы её там никто не видел.

    9
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    14-го апреля

    Либо победители, либо побежденные. Каждый сам выбирает свою сторону и несёт за это персональную ответственность.

    74
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    14-го апреля

    А недобитки не боятся очередного Нюрнбергского процесса? Я не у одной конкретной свинарки спрашиваю - их таких много...

    70
    3
  • ČigLčūs
    Čingačguks Lielāčūska
    Мимо проходил
    15-го апреля

    Нет, они не боятся. Синдром Даннинга - Крюгера, пологаю.

    10
    1
  • AE
    Al Ekses
    14-го апреля

    Всё больше становится понятно какие у кого «ценности» и кто чей исторический наследник.

    87
    3
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Al Ekses
    14-го апреля

    Прекрасно что интернет ВСЁ "помнит".

    53
    3
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