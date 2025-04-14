Во время ужина балканским странам не советовали посещать Москву 9 мая – глава МИД Латвии

Европейский Союз официально призвал государства, являющиеся кандидатами на вступление, воздержаться от участия в торжествах в Москве по случаю 9 мая.

Об этом сообщила министр иностранных дел Латвии Байба Браже, сообщает "ЕП".

"Вчера у нас был насыщенный вечер с ужином с западнобалканскими партнерами... Было много дискуссий относительно ценностей, согласования общей политики по иностранным делам и безопасности, включая санкции", - рассказала Браже.

По ее словам, во время встречи представители ЕС дали четкое указание своим балканским соседям: "Не участвовать в параде 9 мая в Москве, не совершать таких поездок, поскольку это не соответствует ценностям ЕС".

Также она отметила, что во время следующих дискуссий речь пойдет о дальнейшей финансовой и военной поддержке Украины, в частности в сфере противовоздушной обороны.

Для справки: в регион Западные Балканы входят Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Северная Македония, Сербия и Черногория.