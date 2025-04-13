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Латвийская демократия в щупальцах осьминога: мнение 1 1466

Политика
Дата публикации: 13.04.2025
pietiek.com
Латвийская демократия в щупальцах осьминога: мнение

Демократия в Латвии - иллюзия, пишет Марта Андерсоне на портале Pieiek.com.

Многие удивляются, как это возможно, что «Единство» продолжает править уже 15 лет, несмотря на то, что с того дня, как «Новое Единство» с Домбровскисом во главе пришло к власти в Латвии, все пошло только вниз.

Мы отстаем от наших соседей, например, от литовцев - отстаем более чем на десять лет, хотя исторически всегда были впереди.

Политики «Единства», конечно, не глупы - они умны или, в данном случае, хитры. Им удалось создать «систему спрута», в которой механизмы власти взаимосвязаны, и они всегда выходят победителями.

После нескольких лет правления они принимают соответствующие законы, которые позволяют им удерживать власть в своих руках. В основе этой системы лежат:

  1. спонсируемые государством партии - «Единство» получает финансирование от государства.

  2. контроль над СМИ - спонсируемые государством СМИ критикуют оппозицию, а не правительство, что абсурдно, поскольку критиковать нужно тех, кто принимает решения.

  3. административная власть - «спрут» закрепился также в органах государственного управления, правоохранительных и других ресурсах.

Чтобы изменить ситуацию, необходимо демонтировать эту «спрутообразную систему Единства», включающую СМИ, судебную систему и политический аппарат.

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(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    14-го апреля

    Много раз писал и говорил, пока латыши самодостаточны ничего изменить будет нельзя. Все места абсолютно во всех органах как государственной власти, так и на местах в органах самоуправлений заняты родственниками, знакомцами по хуторам, а то и просто "своими" людьми. Это очень удобно - нагло разворовывая казну, выписывать себе премии и назначать должностные оклады. При любой другой конфигурации власти, такой возможности у них больше не будет, но на их место тут же придут другие, только ещё более наглые и нищие.

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