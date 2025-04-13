Многие удивляются, как это возможно, что «Единство» продолжает править уже 15 лет, несмотря на то, что с того дня, как «Новое Единство» с Домбровскисом во главе пришло к власти в Латвии, все пошло только вниз.

Мы отстаем от наших соседей, например, от литовцев - отстаем более чем на десять лет, хотя исторически всегда были впереди.

Политики «Единства», конечно, не глупы - они умны или, в данном случае, хитры. Им удалось создать «систему спрута», в которой механизмы власти взаимосвязаны, и они всегда выходят победителями.

После нескольких лет правления они принимают соответствующие законы, которые позволяют им удерживать власть в своих руках. В основе этой системы лежат:

спонсируемые государством партии - «Единство» получает финансирование от государства. контроль над СМИ - спонсируемые государством СМИ критикуют оппозицию, а не правительство, что абсурдно, поскольку критиковать нужно тех, кто принимает решения. административная власть - «спрут» закрепился также в органах государственного управления, правоохранительных и других ресурсах.

Чтобы изменить ситуацию, необходимо демонтировать эту «спрутообразную систему Единства», включающую СМИ, судебную систему и политический аппарат.