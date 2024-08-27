Baltijas balss logotype

Хочешь света – готовься ко тьме: в правительстве ЛР обсудили веерные отключения 1

Наша Латвия
Дата публикации: 27.08.2024
BB.LV
Рижская ГЭС — основа основ столичной энергетики.

Рижская ГЭС — основа основ столичной энергетики.

ФОТО: bb.lv

Два года назад Латвия готовилась к отопительному сезону в крайне минорном настроении. Катастрофы, впрочем, не произошло — хотя происшедшее весьма сказалось на наших кошельках. Но неприятности могут ожидать нас и в дальнейшем.

На минувшей неделе совещание государственных секретарей — рабочий орган правительства Латвии — рассмотрел Порядок снабжения пользователей энергии во время объявленного энергетического кризиса и в случае угрозы государству.

Все виды инфраструктуры

С самого начала прочтения документа можно понять, что в случае наступления часа X мы уже не будем жить в рыночной экономике:

"Учитывая, что сеть электроэнергии едина во всем государстве, а система снабжения газа является системой государственного масштаба, регулирование предназначено для случая энергетического кризиса в государстве".

Первичными в такой ситуации будут нужды Национальных вооруженных сил, Государственной службы пожаротушения и спасения, Государственной полиции, Государственной пограничной охраны, Службы неотложной медицинской помощи и мобилизуемых формирований гражданской обороны. Их подлежит снабжать электрической и тепловой энергией, а также газом. Энергетические кризисные центры — как общенациональные, так и муниципальные, возьмут на себя координирующие функции.

Разумеется, поставки будут осуществляться за деньги: "Коммерсанты энергоснабжения, а также коммерсанты, обеспечивающие и оказывающие услуги резервов безопасности, и коммерсанты, которым в установленных нормативными актами порядке выданы лицензии для предпринимательской деятельности с топливом, по заказу энергетического кризисного центра государства или самоуправления продают им принадлежащее топливо".

"По меньшей мере в минимальном объеме"

"Каждый участник системы электроэнергии обязан…" — такая формулировка часто встречается в документе. Разумеется, в практике нашей энергосистемы всякое бывало. Известный пример — летние бури 2024 года, но массированного блэкаута по всей стране еще не было.

Новый порядок предусматривает согласованное резервирование мощностей и управление потоками энергии, своевременное управляемое подключение и отключение потребителей.

"Обязанность производителей электроэнергии поддерживать определенный режим производства электроэнергии включен с целью обеспечить стабильное количество электроэнергии, чтобы не создать обрывов поставок электроэнергии или перегрузки системы и не способствовать эскалации энергетического кризиса. Все коммерсанты энергоснабжения, являющиеся держателями критической инфраструктуры, во время чрезвычайного положения активизируют свои планы непрерывности, в соответствии с которыми критическая инфраструктура обеспечивает деятельность по меньшей мере в минимальном объеме".

Проект правил предусматривает, что в преодоление кризиса энергоснабжения будут "вовлечены все конечные пользователи, и нагрузка, которую порождает прекращение поставки электроэнергии, будет по возможности равномерно относиться к каждому конечному пользователю" (вне учета вышеперечисленных критических потребителей — силовых структур и т. д.)

Будет вводиться "ротационная очередь" отключений. В частности, "длительность отключения до трех часов может обеспечить, что объем отключаемой нагрузки не превысит 15% от средней нагрузки Латвии". Ротационный принцип можно будет применять, однако, только до уровня 55% от общей нагрузки.

"Ротация происходит быстрей, чем рассылаются СМС"

Потребление энергии в кризисных условиях будет ограничиваться, предупреждая пользователей короткими сообщениями — однако эта функция задействуется "в пределах возможности".

Есть варианты, что извещать будут превентивно, так как "в силу объема информируемых пользователей, оперативное оповещение, используя инструменты рассылки СМС, из технических соображений может быть невозможно или может быть несовместимо со сроками осуществления ротационной процедуры ручного отключения по запросу".

Так что государственные секретари рекомендуют "использовать электронные средства массовой информации", дабы заблаговременно узнать об отключениях.

Если же юридическое лицо не относится к сфере обороны и правопорядка, но важно для общества — например, учреждения социальной опеки, то должно само заблаговременно побеспокоиться о токе:

"В проекте правил определена обязанность указанных пользователей самостоятельно обеспечить себе возможность индивидуального снабжения электроэнергией, например, стационарный генератор, и возобновлять топливо, необходимое для индивидуального снабжения электроэнергией, если таковое используется".

Кому нет смысла обрубать газ

Два министерства — экономики, а также климата и энергетики — составят группы потребителей голубого топлива, разбив их на категории предприятий, по которым будет осуществляться запланированное снижение поставок — в процентах, киловаттах/час или кубометрах.

Радует, что государство побеспокоилось в документе о малом бизнесе. Точнее, вспомнило, в контексте оценки потребления газа до 25 кубометров в час.

"Например — многоквартирное здание, в котором есть домохозяйства и отдельные небольшие коммерсанты — парикмахерские, пекарня, зубоврачебная практика и т. д." — указывается в документе. "Необходимые действия, чтобы отключить природный газ для объектов таких пользователей несоразмерно велики против выгоды, которую может породить прекращение поставки природного газа пользователям".

Для остальных же будет вводиться понятие "газового дня", за который можно будет превысить потребление максимум на 10%, после чего станет грозить отключение. Чиновники согласовали данные принципы с AS Augstsprieguma tīkls, AS Sadales tīkls, AS Conexus Baltic Grid, AS Gaso.

Жаль, конечно, что в аннотации не удосужились рассмотреть последствия для "развития публичных услуг". И записали чисто формально: "Затрагивает ли проект эту область? Нет".

#газ #электричество #энергетика
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Все статьи
11
15

Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    27-го августа

    Я уже в середине 90-х понял что "родина тебя кинет сынок". Ещё до Бабченко. Поэтому это для меня не новость. При шухере каждый будет сам за себя.

    2
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Над Латвией сгустится туман - синоптики
Над Латвией сгустится туман - синоптики
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро 4
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро 1
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии 3
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
ЧП и криминал
ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео