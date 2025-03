На минувшей неделе совещание государственных секретарей — рабочий орган правительства Латвии — рассмотрел Порядок снабжения пользователей энергии во время объявленного энергетического кризиса и в случае угрозы государству.

Все виды инфраструктуры

С самого начала прочтения документа можно понять, что в случае наступления часа X мы уже не будем жить в рыночной экономике:

"Учитывая, что сеть электроэнергии едина во всем государстве, а система снабжения газа является системой государственного масштаба, регулирование предназначено для случая энергетического кризиса в государстве".

Первичными в такой ситуации будут нужды Национальных вооруженных сил, Государственной службы пожаротушения и спасения, Государственной полиции, Государственной пограничной охраны, Службы неотложной медицинской помощи и мобилизуемых формирований гражданской обороны. Их подлежит снабжать электрической и тепловой энергией, а также газом. Энергетические кризисные центры — как общенациональные, так и муниципальные, возьмут на себя координирующие функции.

Разумеется, поставки будут осуществляться за деньги: "Коммерсанты энергоснабжения, а также коммерсанты, обеспечивающие и оказывающие услуги резервов безопасности, и коммерсанты, которым в установленных нормативными актами порядке выданы лицензии для предпринимательской деятельности с топливом, по заказу энергетического кризисного центра государства или самоуправления продают им принадлежащее топливо".

"По меньшей мере в минимальном объеме"

"Каждый участник системы электроэнергии обязан…" — такая формулировка часто встречается в документе. Разумеется, в практике нашей энергосистемы всякое бывало. Известный пример — летние бури 2024 года, но массированного блэкаута по всей стране еще не было.

Новый порядок предусматривает согласованное резервирование мощностей и управление потоками энергии, своевременное управляемое подключение и отключение потребителей.

"Обязанность производителей электроэнергии поддерживать определенный режим производства электроэнергии включен с целью обеспечить стабильное количество электроэнергии, чтобы не создать обрывов поставок электроэнергии или перегрузки системы и не способствовать эскалации энергетического кризиса. Все коммерсанты энергоснабжения, являющиеся держателями критической инфраструктуры, во время чрезвычайного положения активизируют свои планы непрерывности, в соответствии с которыми критическая инфраструктура обеспечивает деятельность по меньшей мере в минимальном объеме".

Проект правил предусматривает, что в преодоление кризиса энергоснабжения будут "вовлечены все конечные пользователи, и нагрузка, которую порождает прекращение поставки электроэнергии, будет по возможности равномерно относиться к каждому конечному пользователю" (вне учета вышеперечисленных критических потребителей — силовых структур и т. д.)

Будет вводиться "ротационная очередь" отключений. В частности, "длительность отключения до трех часов может обеспечить, что объем отключаемой нагрузки не превысит 15% от средней нагрузки Латвии". Ротационный принцип можно будет применять, однако, только до уровня 55% от общей нагрузки.

"Ротация происходит быстрей, чем рассылаются СМС"

Потребление энергии в кризисных условиях будет ограничиваться, предупреждая пользователей короткими сообщениями — однако эта функция задействуется "в пределах возможности".

Есть варианты, что извещать будут превентивно, так как "в силу объема информируемых пользователей, оперативное оповещение, используя инструменты рассылки СМС, из технических соображений может быть невозможно или может быть несовместимо со сроками осуществления ротационной процедуры ручного отключения по запросу".

Так что государственные секретари рекомендуют "использовать электронные средства массовой информации", дабы заблаговременно узнать об отключениях.

Если же юридическое лицо не относится к сфере обороны и правопорядка, но важно для общества — например, учреждения социальной опеки, то должно само заблаговременно побеспокоиться о токе:

"В проекте правил определена обязанность указанных пользователей самостоятельно обеспечить себе возможность индивидуального снабжения электроэнергией, например, стационарный генератор, и возобновлять топливо, необходимое для индивидуального снабжения электроэнергией, если таковое используется".

Кому нет смысла обрубать газ

Два министерства — экономики, а также климата и энергетики — составят группы потребителей голубого топлива, разбив их на категории предприятий, по которым будет осуществляться запланированное снижение поставок — в процентах, киловаттах/час или кубометрах.

Радует, что государство побеспокоилось в документе о малом бизнесе. Точнее, вспомнило, в контексте оценки потребления газа до 25 кубометров в час.

"Например — многоквартирное здание, в котором есть домохозяйства и отдельные небольшие коммерсанты — парикмахерские, пекарня, зубоврачебная практика и т. д." — указывается в документе. "Необходимые действия, чтобы отключить природный газ для объектов таких пользователей несоразмерно велики против выгоды, которую может породить прекращение поставки природного газа пользователям".

Для остальных же будет вводиться понятие "газового дня", за который можно будет превысить потребление максимум на 10%, после чего станет грозить отключение. Чиновники согласовали данные принципы с AS Augstsprieguma tīkls, AS Sadales tīkls, AS Conexus Baltic Grid, AS Gaso.

Жаль, конечно, что в аннотации не удосужились рассмотреть последствия для "развития публичных услуг". И записали чисто формально: "Затрагивает ли проект эту область? Нет".