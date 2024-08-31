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«Советский» стаж пенсионеров: в Латвии будут по–новому насчитывать пенсии 1

Наша Латвия
Дата публикации: 31.08.2024
BB.LV
«Советский» стаж пенсионеров: в Латвии будут по–новому насчитывать пенсии
ФОТО: LETA

Правительство Латвии утвердило поправки в пенсионное законодательство. Перемены затрагивают "советский" стаж, который теперь будет учитываться, если у лица имеется 20–летний стаж в Латвии после 1995–го года.

Новшества коснутся только тех, для которых дата назначения пенсии по старости наступает после 1 января 2025 года: то есть ужесточаются условия получения латвийских пенсий, к примеру, для тех, кто активно работал за границей в нулевые годы. Однако сениоров, которые уже вышли на пенсию, это не затронет.

Эти поправки еще предстоит утвердить Сейму. Но речь идет об экономии для бюджета, поэтому они, очевидно, будут приняты.

Далее мы расскажем обо всем этом подробнее.

Придется платить европейцам

Итак, согласно поправкам к закону "О государственных пенсиях", которые предложило Министерство благосостояния и которые были одобрены на заседании правительства во вторник, будет изменен порядок определения страхового стажа.

Будут связаны периоды работы и приравненные к ним периоды в бывших республиках СССР со стажем участия в пенсионной системе Латвии, сообщил пресс–секретарь Министерства благосостояния Эгилс Зариньш.

"Эти поправки к пенсионному закону предусматривают, что в будущем при назначении государственной пенсии по старости периоды работы и приравненные к ним периоды, накопленные на территории бывшего СССР, будут включаться в страховой стаж только для тех, кто внес определенный вклад в поддержание существующей государственной пенсионной системы", — объясняет происходящее министр благосостояния Улдис Аугулис.

Как поясняет Минблаг, в настоящее время государственные пенсии в Латвии назначаются и выплачиваются также за исторический и приравненный к нему страховой стаж до 31 декабря 1990 года, который, как известно, не был основан на взносах социального страхования.

При этом с 17 июня 2023 года латвийские пенсии по старости могут быть назначены также лицам, проживающим за пределами Европейского союза, что увеличивает число претендентов на пенсии, включая в него лиц, которые вообще не участвовали в отчислениях на социальное страхование в Латвии.

Это касается не только граждан Латвии и лиц с двойным гражданством, проживающих в любой точке мира, но и граждан Евросоюза, которые имеют право на латвийскую государственную пенсию.

Полмиллиона пенсионеров

В связи с этим "большая дополнительная нагрузка ложится на нынешних плательщиков социального страхования, поскольку производимые ими взносы должны обеспечивать выплату пенсии за работу в других республиках СССР", — поясняет в аннотации к поправкам Минблаг.

Как это выглядит в цифрах: в 2023 году назначено 32 829 пенсий, из них 22 007 пенсий по старости и 8645 пенсий по инвалидности.

По данным Государственного агентства социального страхования (ГАСС), в мае 2024 года пенсии получали в общей сложности 534 894 жителя, из которых 433 952 жителя — пенсионеры по старости. В свою очередь, 76 746 человек — пенсионеры по инвалидности.

Поэтому, как считают в Минблаге, при расчете страхового стажа важно связать исторические эквивалентные периоды с продолжительностью участия именно в латвийской пенсионной системе.

Что предусматривают поправки

  • Для граждан Латвии страховыми периодами считаются период работы и приравненные к нему периоды, накопленные на территории Латвии, а также период службы и период репрессий за пределами Латвии.

  • Если человек имеет НЕ МЕНЕЕ 20 лет страхового стажа в Латвии после 1 января 1996 года, в стаж также будут включены периоды работы и приравненные к ним периоды на территории бывшего СССР.

  • Для иностранцев, лиц без гражданства и неграждан Латвии: страховой период равен периоду работы и приравненному к нему периоду, накопленному на территории Латвии. Если страховой стаж лица в Латвии после 1 января 1996 года составляет не менее 20 лет, то в стаж будут включены также периоды обучения, приравненные к работе на территории бывшего СССР.

Когда стаж начнут считать по–новому

Изменить порядок назначения пенсий планируется с 1 января следующего года, говорится в законопроекте, представленном Минблагом.

Указанные изменения не коснутся лиц, которым назначена пенсия по старости до дня вступления в силу этих изменений — до 31 декабря 2024 года, отмечают в Минблаге.

Что в этой связи очевидно: те сениоры, у кого могут возникнуть проблемы со стажем, попытаются решить выйти на пенсию до нового года.

Напомним в этой связи: в 2024 году возраст для назначения пенсии по старости в Латвии составляет 64 года и 9 месяцев, при досрочном выходе на пенсию — 62 года и 9 месяцев.

Как указывает Государственное агентство социального страхования, в нынешнем году для получения пенсии пока нужен страховой стаж не менее 15 лет.

В настоящее время государственные пенсии назначаются и выплачиваются также за выслугу лет до 31 декабря 1990 года и за период с 1 января 1991 года по 31 декабря 1995 года — без дополнительных условий.

То есть в 2024 году при назначении пенсий учитывается как время работы после восстановления независимости, так и за "советский" период — приравненный к страховому стажу период до 31 декабря 1990 года.

#пенсия
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Антон Городницкий
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    31-го августа

    Интересно, через пару лет примут закон, что право на пенсию будут иметь только члены правительства и остальные со стажем не менее 50 лет. Платить пенсии то не из чего. Рабочих мест только в этом году уменьшилось на 20 тыс.

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