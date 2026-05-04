В Ереван проходят сразу два крупных саммита с участием более 30 европейских лидеров и представителей Европейского союза. Визиты такого уровня выглядят знаковыми для страны, которую долгое время считали ближайшим союзником Москвы на Южном Кавказе.

Символизм этого события для страны с населением менее трех миллионов человек трудно переоценить: Армения является членом Евразийского экономического союза, созданного президентом России Путиным, а на армянской территории расположена российская военная база, пишет BBC.

В понедельник более 30 европейских лидеров и премьер-министр Канады примут участие в саммите Европейского политического сообщества (ЕПС), который пройдет в Ереване.

Во вторник состоится первый в истории двусторонний саммит ЕС-Армения, в котором примут участие председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта.

Армения в значительной степени зависит от России в плане энергоресурсов. Она закупает российский газ по льготным ценам — об этом Путин специально упомянул во время визита премьер-министра Никола Пашиняна в Москву 1 апреля.

Он отметил, что Россия продает газ Армении по цене 177,5 долларов за 1000 кубометров, тогда как в Европе он стоит 600 долларов.

Саммит Армения-ЕС будет посвящен укреплению двусторонних отношений, а также вопросам экономики, энергетики, транспорта, цифровых технологий. Лидеры также обсудят прогресс в обеспечении мира, безопасности, транспортной инфраструктуры на Южном Кавказе, а также текущие глобальные вызовы.