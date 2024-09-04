Кто купит airBaltic? Появилась правдоподобная версия

Служба новостей ЛТВ-1 пришла к выводу, что весьма вероятным стратегическим инвестором airBaltic станет германский авиационный монстр Lufthansa, который уже давно планировал найти партнера в Восточной и Центральной Европе, который бы осуществлял вместо Lufthansa короткие рейсы.

При этом недавно airBaltic заявил о своем плане создать свою базу в Вене, Мюнхене или Брюсселе, которые яаляются главными авиационными узлами Lufthansa. Для этой базы уже ищут работников.

Раскрыть имя инвестора министерство сообщений обещает в ближайшее время.