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airBaltic: Власти уже давно потеряли надежду вернуть деньги налогоплательщиков 1

Наша Латвия
Дата публикации: 08.09.2024
BB.LV
airBaltic: Власти уже давно потеряли надежду вернуть деньги налогоплательщиков

Стратегическому инвестору могут продать всего 10 процентов акций?

Программа ЛТВ-1 De facto сегодня вечером сообщила со ссылкой на свои источники, что стратегическому инвестору правительство готово позволить купить всего 10 процентов акций airBaltic. Уже известно, что государство "оставит себе" блокирующий пакет - 25 процентов и плюс одна акция. Судя по всему, бОльшую часть акций авиакомпания надеется реализовать на бирже и получить 300 миллионов, что вместе с деньгами стратегического инвестора позволит авиакомпании избежать неплатежеспособности.

Программа De facto отмечает, что несмотря на заверения руководства airBaltic и политиков на протяжении последних минимум 12 лет, в реальности мало кто верил в способность национальной авиакомпании вернуть вложенные в airBaltic государственные средства или точнее - деньги налогоплательщиков. Нынешнее правительство тоже потеряло надежду вернуть хоть какие-то средства от авиакомпании, поэтому власти легко согласились списать уже все равно истраченный 571 миллион евро, чтобы "не портить" бухгалтерию и не отпугнуть тем самым инвесторов.

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Эдуард Эльдаров
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    8-го сентября

    Власти как раз очень хорошо знают, что возвращать там нечего, потому как сами и украли.

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