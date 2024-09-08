airBaltic: Власти уже давно потеряли надежду вернуть деньги налогоплательщиков

Программа ЛТВ-1 De facto сегодня вечером сообщила со ссылкой на свои источники, что стратегическому инвестору правительство готово позволить купить всего 10 процентов акций airBaltic. Уже известно, что государство "оставит себе" блокирующий пакет - 25 процентов и плюс одна акция. Судя по всему, бОльшую часть акций авиакомпания надеется реализовать на бирже и получить 300 миллионов, что вместе с деньгами стратегического инвестора позволит авиакомпании избежать неплатежеспособности.

Программа De facto отмечает, что несмотря на заверения руководства airBaltic и политиков на протяжении последних минимум 12 лет, в реальности мало кто верил в способность национальной авиакомпании вернуть вложенные в airBaltic государственные средства или точнее - деньги налогоплательщиков. Нынешнее правительство тоже потеряло надежду вернуть хоть какие-то средства от авиакомпании, поэтому власти легко согласились списать уже все равно истраченный 571 миллион евро, чтобы "не портить" бухгалтерию и не отпугнуть тем самым инвесторов.