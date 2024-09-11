И строитель постоянно выбегает из подотчетной ему квартиры, видимо, хозяин не позволяет смолить внутри ремонтируемого помещения. Строительный сезон все еще в разгаре, а уж в жилых помещениях он и вовсе кипит круглый год. Так что неудивительно, что именно там – под фонарем – государство решило поискать свои доходы...

Волшебная карточка

В прошлом году в Латвии особо выросли налоговые поступления от строительной отрасли – в первую очередь благодаря EDLUS, электронной системе учета рабочего времени. Строители оказались в числе передовиков компьютеризации пребывания на месте труда – далеко не во всех отраслях такое введено.

Так или иначе, в 2023 году администрируемые Службой государственных доходов налоги от субъектов хозяйственной деятельности в строительстве выросли на 19,8%, составив 323,2 миллиона евро. Почти вдвое увеличились официальные суммы доходов и зарплат. Во всем этом львиную долю составил рост инфляции, коснувшийся в первую очередь строительства – оклады тут росли как на дрожжах.

СГД подстегивает строителей, хотя и без особого фанатизма – за прошлый год по нарушениям учета рабочего времени оформили только 34 денежных штрафа на сумму в 24,6 тысячи евро. Понятно, что в масштабах отрасли и страны это слезы.

«Зарплата в конвертах есть наибольший компонент удельного веса теневой экономики в строительстве, – констатируется в документе Министерства финансов, недавно выпущенном в оборот. – В свою очередь, второй существенный компонент теневой экономики в строительстве есть сокрытие числа работников».

По сравнению со всей финансовой «тенью», которую отбрасывает Латвия, стройки показывают должную позитивную динамику – если в 2015 году в стране всего 21,3% экономики проходило мимо государственной кассы, а в строительстве так и вовсе 40%, то спустя 8 лет теневой оборот общенационального масштаба чуточку вырос, до 22,9% – а строительный сократился до 34,2%. Но все равно – более трети! То есть пока что коренные изменения не внесли ни карточки, ни единая электронная система учета рабочего времени под неудобоваримой аббревиатурой VEDLUDB.

Пользуясь своей непростой методологией, Служба госдоходов подсчитала, что за один год объем «конвертных зарплат» в строительстве уменьшается на полпроцента. Это, впрочем, в рамках статистической погрешности и способов подсчета. Можно с той же долей вероятности полагать, что напротив – увеличился. Ибо фискальное ведомство в качестве строителей в первую очередь обращает внимание на персонал больших компаний, а не на тысячи ремесленников, ведущих свой невидимый труд по домохозяйствам страны.

Меньше всего теневой денюжки – 11,9% – получают инженеры-строители, что и понятно – начальство у всех на виду. Несколько больше получается у строителей общего профиля – 18,2%. Первое же место в рейтинге строительных специальностей, получающих неучтенные доходы, выступили исполнители специализированных работ – 24,5%.

И с этим ваш автор целиком и полностью согласен, ибо на днях сам, вероятно, внес вклад в это дело, заплатив 60 евро за смену смесителя в ванной. Небольшие сантехнические работы ремонтного свойства могу выполнить и сам, однако тут нужно было поставить новое китайское чудо, и вот. Буду, впрочем, надеяться, что обладатель востребованной квалификации водопроводчика уплатит какую-то копеечку как индивидуальный предприниматель или самозанятое лицо...

Когда минималка – 930 евро

Строительная отрасль Латвии характерна тем, что для нее установлено т.н. генеральное соглашение, которое разрабатывал специально созданный комитет. С 1 января 2024 года по данному документу была определена минимальная зарплата в отрасли – а именно 930 евро брутто (до вычета налогов), что довольно прилично отличается от установленных в государстве 700 евро.

Если же вернуться к описанному мною водопроводному кейсу, то 60 евро составила заработная плата по факту за 1 час работы. Теоретически, можно рассчитать, что наш сантехник имеет 5 таких заказов в день. И тем самым его дневной заработок составляет 300 евро, при пятидневном рабочем графике в неделю 1500, в месяц 6000. Это вполне соответствует уровню квалифицированных рабочих профессий в развитых государствах Западной Европы.

Что самое важное – исполнители всех специализированных строительных работ (сантехники, электрики, монтажники вентиляционных систем и т.д.) практически не зависят от конъюнктуры «большого» рынка. То есть наверху могут гулять бури или, напротив, наступать мертвый штиль, связанный с ростом ипотечных ставок Euribor – от чего распухает или схлопывается строительная отрасль по Латвии. А в глубинах рынка постоянно идет невидимая работа. Ибо здания и сооружения страны в подавляющем большинстве своем – это старые или очень старые структуры, которым постоянно необходим ремонт.

Если из-за усиления контроля на фирмах уменьшаются выплаты – строитель всегда может пойти на вольные хлеба. Там, где сейчас тоже торжествуют высокие технологии – к примеру, проделанные работы можно сфотографировать и выслать заказчику на WhatsApp, а взамен на банковский счет упадет некая сумма. С указанием «подарок» или «уплата долга» – чтобы у проверяющих инстанций было меньше поводов для формальных вопросов.

В силу наличия существенного количества «дикой» рабочей силы усилия фискального ведомства по поиску доходов на официальных стройках выглядят как борьба Дон Кихота с ветряными мельницами. «В последние три года число открытых проверками СГД случаев незарегистрированной занятости существенно не уменьшилось, из чего заключаем, что актуальность незарегистрированной занятости в Латвии сохраняется, – печально констатировал министр финансов Арвилс Ашераденс («Новое Единство»). – Поэтому важно продолжать развивать методы проверок, уделяя внимание новым формам занятости...»

«Если строительный объект не огорожен, на него возможно попасть не регистрируясь, это означает, что данные EDLUS могут быть недостоверны, – сообщает также Министерство финансов. – В отдельных случаях Государственная инспекция труда может столкнуться с ситуацией, когда информация EDLUS недоступна, ибо обработка информации и хранение осуществляется вне строительного объекта. К тому же многократно приходилось сталкиваться с ситуациями, когда работникам выдаются чип-карты с неправильными данными, работники регистрируются в EDLUS, используя карты других работников».

В идеале на каждой стройке должен быть установлен непрозрачный забор, с электронным турникетом в полный рост, из основательных металлических прутьев, приложив к считывающему устройству коего карту, проходишь верификацию и попадаешь на объект.

Однако множество строек, которые сейчас идут в историческом центре Риги – будь то целый реконструируемый дом в югендстиле, либо, например, первый этаж с магазинами, нисколько не заморачиваются вышеупомянутыми системами. И здесь, честно говоря, я на стороне строителей. Чего уж огород городить, когда отданные нами налоги могут запросто списать – как это предполагают сделать с капиталом airBaltic, сформированным в годину ковидобесия из бюджетных средств.