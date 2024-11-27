Доктрина спикера Миерини: война с Россией до победного конца

Латвия – республика парламентская. Потому, чтобы хоть немного предугадывать, что нас, жителей страны, ожидает, необходимо прислушиваться к происходящему в органе законодательной власти.

Ведь даже если торжественные речи для председателя Сейма готовят профессиональные спичрайтеры, Дайга Миериня их озвучивает вполне сознательно. Ее CV – почти четверть века политических интриг и борьбы, и они еще в самом разгаре.

«Сильное государство-участник Европейского союза и НАТО»

«Латвия – богатое государство, – заявила на внеочередном заседании Сейма его председатель, – нас богатыми делают наши люди – упорные, жизненно мудрые и работящие. Люди, которые несут имя Латвии по миру. Люди, благодаря которым – Латвия может».

Озвучив краткое содержание предыдущих серий – «Первое столетие нашего государства было полно вызовами», – госпожа Миериня подчеркнула, что стратегический выбор в начале нулевых был единственно верным:

«В этом году праздновали 20 лет со дня вступления Латвии в Европейский союз и НАТО. Курс интеграции и безопасности нашего государства был и продолжает быть неизменным»...

По словам Д. Миерини, крепкое плечо друга – стратегически важно:

«Совсем недавно отметили расширение боевой группы НАТО в Латвии до бригадного уровня. Это ясное послание нашего государства соседним государствам на востоке. Присутствие НАТО в Латвии только расширяется и становится еще сильнее. Мы знаем, что за нами стоят сильнейшие демократические и военно развитые государства мира. Они вместе с нами, чтобы защитить наше государство с первого сантиметра. Опыт Балтийских государств побудил Швецию и Финляндию присоединиться к НАТО, обеспечив всеобъемлющую безопасность в регионе Балтийского моря».

«В противном случае проиграем мы все»

Более чем тысячедневный вооруженный конфликт в Восточной Европе стал одной из главных тем оратора.

«Государство-агрессор развернуло брутальную войну против цивилизованного мира, стараясь разрушить мир в регионе и уничтожить демократические ценности. Мы в своей установке остаемся несгибаемыми – Латвия продолжит поддерживать Украину в ее борьбе против агрессора до полной победы Украины. В противном случае проиграем мы все.

Мы знаем, что такое свобода и что означает ее потеря. Борьба Украины есть также наша борьба. Это борьба за ценности в Латвии, в Европе и мире. Мы решились предоставить всю возможную помощь и поддержку как сегодня, так и в дальнейшем. Послание нашим союзникам и партнерам есть прямое: независимость Украины, обеспечение мира в Европе и мире возможны только в случае полной победы над агрессором. Это нужно продолжать санкциями, торговыми ограничениями и оружием. Содеянные преступления нужно тщательно расследовать, и виновных надо призывать к ответу».

Итак, война до победного конца. Никакого даже упоминания о возможностях переговоров.

Госпожа Миериня рассказала также, что в прошлом месяце принимала в Сейме гостей Международной Крымской платформы – парламентского саммита поддержки Незалежной. «Во многих местах мира вопросы Украины не на повседневной политической повестке. Я рада, что именно парламент организовал это крупнейшее внешнеполитическое событие в Латвии»...

Ну а в 2025 году ЛР будет председательствовать в Балтийской Ассамблее – парламентском органе региона, который «переживает существенные вызовы безопасности и экономики». «Именно в данный миг Балтийские государства вместе с Польшей и Северными государствами доказали свои возможности сотрудничества, укрепляя наш регион в целом», – указала политик.

Действительно, Балтийскому морю серьезно повезло – вокруг него находятся такой экономический гигант, как Германия (ВВП в 2023 году более 4 триллионов евро), серьезнейшие игроки Польша (более 700 миллиардов евро) и Швеция (более 600 миллиардов). А всего в странах, выходящих на Балтийское море, за исключением России, внутренний валовой продукт в прошлом году составил около 6,4 триллиона евро. Только вот доля Латвии – 36 миллиардов – это всего лишь 0,56% от этого числа. Потому называть нас сильным и влиятельным игроком – это, конечно, такая себе психотерапия...

«Все больше предприятий Латвии рождают возможности роста»

Некоторое удивление породил раздел народнохозяйственный. Несмотря на то что статистика последних месяцев свидетельствует о спаде экспорта ЛР, а долги по налогам растут и составили уже 858 миллионов евро, Д. Миериня на позитивчике повествовала про то, как «создаются новые рабочие места, и имя Латвии несется по миру».

«Мы видим, что местные предприниматели смелы и энергичны, что они готовы рисковать и работать, чтобы создавать продукты и услуги, которые востребованы также за границами нашего государства. Для содействия росту народного хозяйства необходимо расширять инвестиции в инновации и экспорт, чтобы создавать Латвию как экономику высоких доходов».

К сожалению, реальность такова, что ЛР в последние три десятка лет остается государством, в котором наибольшие доходы приносит экспорт именно сырья – от леса-кругляка до сырого молока и пшеницы.

Ну а по поводу рассказанного госпожой Миериней, что «у каждого региона Латвии есть равноценные возможности развития», могут лишь горестно улыбнуться жители той же Латгалии. Да, им далековато от процветающего под сенью НАТО Адажского края...

«В определяющих решениях мы находим единодушие, – призвала к солидарности коллег-депутатов Дайга Миериня. – Доверие к работе парламента повышается».

В качестве своих достижений она также назвала день открытых дверей в Сейме, сотрудничество с негосударственными организациями, проведение экономических дебатов, а также то, что «рассмотрение бюджета более не происходит в ночное время». «Способны дискутировать, высказывать предложения, объединяться и мобилизовываться», – подчеркнула глава парламента. Ну да, время-то сейчас военное!

БИОГРАФИЯ СПИКЕРА СЕЙМА

Родилась 3 марта 1969 года. В 1995 году окончила Латвийский сельскохозяйственный университет. В 2009 году получила степень магистра в области управления качеством в Рижском техническом университете. Замужем, мать троих детей.

В 2001 году избрана депутатом Царникавской краевой думы. Переизбрана на выборах 2005 года по списку Народной партии. На выборах 2009 года по объединенному списку Союза «зеленых» и крестьян, «Нового времени» и «Все для Латвии!» избрана мэром. Переизбрана на выборах 2013 года по списку Крестьянского союза Латвии.

В 2015 году отправлена в отставку, через год восстановлена. Переизбрана на выборах 2017 года по списку Крестьянского союза Латвии и вновь избрана председателем думы. Была главой Совета по развитию Рижского региона планирования.

В 2021 году после упразднения Царникавского края избрана депутатом Адажской думы.

По результатам парламентских выборов 2022 года избрана депутатом Сейма Латвии по списку Союза «зеленых» и крестьян. Была председателем Комиссии по государственному управлению и самоуправлению и членом Комиссии по долгосрочному развитию.

20 сентября 2023 года избрана новым спикером Сейма. Эдвардс Смилтенс был отозван с должности спикера – его «Объединенный список» ушел в оппозицию. За Алексея Росликова («Стабильности!») проголосовало 9 депутатов, за Миериню – 55 депутатов.