До 850 евро за ВНЖ: увеличены пошлины для граждан РФ, желающих остаться в Латвии

С 1 января 2025 года в Латвии вступают в силу новые правила государственной пошлины за миграционные услуги, сообщили bb.lv в Управлении по делам гражданства и миграции.

Во вторник, 26 ноября, Кабинет министров утвердил новые правила взимания государственной пошлины за миграционные услуги. Эти правила, которые вступят в силу с 1 января 2025 года, предусматривают повышение ставок государственной пошлины за обработку заявлений на статус постоянного жителя Европейского Союза в Латвийской Республике (этот статус должны получить и жители Латвии, ранее получившие паспорт РФ).

Новые ставки пошлин заменят действующие с 2017 года тарифы. Размер пошлины будет варьироваться в зависимости от типа запрашиваемой услуги и сроков обработки документов.

Например, ускоренная обработка документов обойдется дороже, тогда как при подаче заявлений в электронном формате предусмотрены более низкие ставки. Также уточнены категории лиц, освобожденных от уплаты государственной пошлины.

Основные изменения:

◦ Пошлина за запрос на долгосрочную визу составит 90 евро. Если заявление подается в Управление по делам гражданства и миграции менее чем за три рабочих дня до окончания срока пребывания, пошлина составит 180 евро. ◦ За обработку документов на временный вид на жительство (ВНЖ) предусмотрены дифференцированные ставки: ▪ в течение 30 дней – 160 евро, ▪ в течение 10 дней – 280 евро, ▪ в течение 5 дней – 560 евро. ◦ Аналогичный подход применяется к регистрации ВНЖ, где ставки варьируются от 60 до 290 евро.

Таким образом, ускоренные услуги УДГМ (обработка документов плюс их регистрация) обойдутся заявителю в сумму до 850 евро с человека.

Есть и скидки

При подаче приглашения или вызова через портал www.latvija.gov.lv государственная пошлина составит на 7 евро меньше, чем при подаче документов не в электронном формате.

Кроме того, пересмотрены категории заявителей, которые освобождения от уплаты госпошлины. В частности, сохранены льготы для определённых категорий, включая:

▪ заявителей на дипломатические визы, ▪ членов семей граждан Латвии, ▪ детей до 12 лет, ▪ участников научного сотрудничества, ▪ беженцев, лиц с временной защитой и в гуманитарных случаях.

Зачем так резко повышать цены?

В УДГМ есть ответ на этот вопрос: «эти изменения направлены на адаптацию системы взимания пошлин к современным требованиям и поддержку использования электронных услуг, одновременно сохраняя социальные льготы для определённых групп населения».