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Англичане готовы выставить против РФ дивизию, а первый пленный уже есть 2

В мире
Дата публикации: 27.11.2024
BB.LV
Танки Его Величества Challenger не боятся ни грязи, ни снега.

Танки Его Величества Challenger не боятся ни грязи, ни снега.

Лондон стремится поскорей ликвидировать отставание в сухопутных силах.

Британская пресса активно разгоняет слова заместителя начальника штаба обороны вооруженных сил Великобритании Роба Макговэна, который выступал перед комитетом Палаты общин по обороне.

Военачальник, отвечая на четкий вопрос, сколько британских бригад смогут попасть на восточный фланг НАТО в случае серьезной эскалации со стороны России, заявил: "Если бы британскую армию попросили сражаться сегодня вечером, она бы сражалась сегодня вечером".

Разумеется, во фразе генерала никто и не сомневается: британская армия, как и любая другая в мире, будет выполнять поставленную задачу при наличии приказа от руководства страны. Да и мог ли вообще военачальник ответить иначе в ходе несекретного брифинга?

Здесь примечательно другое. Пресса предпочла вырвать фразу из контекста и не обращать внимание на суть диалога, состоявшегося в парламенте. На самом деле после воинственной и решительной фразы генерала последовали подробности.

Роб Макговэн заявил, что есть определенные риски при развертывании той самой 3-й дивизии (единственное соединение постоянной оперативной готовности), а вообще нужно увеличивать боевые возможности.

Затем генерал и вовсе решил порадовать комичной фразой: "Мы готовы вступить в войну, но при обеспечении ее ведения есть определенные риски. Так или иначе мы будем участвовать в вооруженном конфликте в составе альянса из 32 государств".

В целом, власти Соединенного Королевства осознают наличие проблем в собственной армии и даже пытаются как-то их решить. Например, ввели стимулирующую выплату при продлении контракта, чтобы удержать личный состав в войсках. Однако будут ли британские джентльмены проводить серьезные реформы или просто продолжат говорить о необходимости что-то менять и осваивать бюджеты под предлогом «российской угрозы» — вопрос совершенно иной.

Между тем, российские паблики распространили видео с гражданином Великобритании, взятым в плен в Курской области. Вероятно, он поступил во исполнение мнения министра иностранных дел Лиз Трасс, которая еще 27 февраля 2022 года заявила, что «полностью поддерживает граждан страны, которые поедут воевать на Украину и защищать демократию».

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Комментарии (2)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    27-го ноября

    А, пустой звон.😒

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  • С
    Сарказм
    Димдимыч Серыйволкович
    27-го ноября

    Ну если ж с утра не написать что-нить духоподъемное про слабаков из НАТО - день, считай, пропал, год, считай, накрылся. А лучше всего такое пишется про тех, кто с тобой и не воюет, их можно побеждать по 3 раза в день. А иначе конфуз ненароком может получится, как с "Киевом за 3 дня".

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