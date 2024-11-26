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OCTA будет обязательным для всех транспортных средств, даже если они не используются в дорожном движении 9

Наша Латвия
Дата публикации: 26.11.2024
BB.LV
OCTA будет обязательным для всех транспортных средств, даже если они не используются в дорожном движении

14 ноября этого года Сейм Латвийской Республики принял, а президент провозгласил поправки к Закону об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (OCTA), которые предусматривают несколько существенных изменений.

Самый главный из них — полис ОСТА теперь станет обязательным для всех транспортных средств, если только их регистрация не приостановлена временно. Также с 01.07.2025 OCTA потребуется и для электросамокатов.

До сих пор действующая нормативная база предусматривала, что приобретение полиса ОСТА не было обязательным для транспортного средства, если оно не использовалось в дорожном движении и при этом не была прекращена его регистрация.

Принятые Сеймом поправки к закону предусматривают, что отныне все транспортные средства должны будут приобретать полис OCTA, независимо от того, участвует ли транспортное средство в дорожном движении, если только его регистрация в государственном или муниципальном регистре транспортных средств не приостановлена временно.

Указанные поправки внесены в соответствии с требованиями директивы Европейского Союза (ЕС) и расширяют защиту потерпевших.

«Таким образом, для владельца транспортного средства снижается также риск того, что при нахождении незастрахованного транспортного средства в его владении будет умышленно или неумышленно причинен ущерб имуществу или здоровью другого лица, за который ему придется платить из своих средств», - говорит Янис Абашинс, председатель правления Латвийского бюро страховщиков транспортных средств, добавляя, что такая схема уже действует в некоторых соседних странах, например, в Эстонии.

Требованию этой директивы также должны будут следовать другие государства-члены ЕС, которые еще не выполнили ее.

Новые поправки в закон вступят в силу 10 декабря текущего года. «Я призываю всех владельцев транспортных средств убедиться, что транспортные средства, которыми они владеют или которые находятся в их распоряжении, имеют действительный OCTA. Если транспортное средство не используется активно в повседневной жизни или предполагается, что оно не будет использоваться в течение длительного времени, рекомендую его владельцу рассмотреть возможность временного приостановления регистрации транспортного средства", - поясняет председатель правления.

В настоящее время уже обсуждаются изменения в существующих законах и правилах, позволяющие временно приостановить регистрацию транспортных средств без передачи номерных знаков.

Контроль незастрахованных транспортных средств в настоящее время осуществляется под наблюдением бригад Государственной полиции или технических средств – это означает, что контролируются только те транспортные средства, которые участвуют в дорожном движении.

"С вступлением в силу поправок сотрудники Госполиции также смогут длительное время проверять транспортные средства, припаркованные на обочине дороги или в другом месте. Если такое транспортное средство не имеет действующего ОСТА и его регистрация не прекращена, владельца этого транспортного средства могут оштрафовать. В будущем обсуждаются и другие механизмы контроля за незастрахованными транспортными средствами, однако они потребуют соответствующих изменений в нормативных актах", - поясняет Я. Абашинс.

#страхование
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Комментарии (9)

  • AK
    Anton Kvaskov
    26-го ноября

    Нехера непонял.Если мой ржавый фольсваген стоит на учете,и стоит в гараже как декор,то окту по любасу должен покупать??? Ну не куплю,и че???Вычислят по учету и штраф дадут??? Шо за ерунда???Сталина на них нет.....

    92
    4
  • JL
    Janina LV
    Anton Kvaskov
    26-го ноября

    Все верно, если ваш автомобиль стоит на учете, но допустим это кабриолет или низкое двухместное авто, которое вы используете только летом и покупаете ОКТА на полгода. То в следующем году придется покупать ОКТА круглый год. Такие правила существую в некоторых странах Европы, например в Польше.

    9
    26
  • JL
    Janina LV
    Anton Kvaskov
    26-го ноября

    А куда вы денетесь, на ТО приедете и с вас все возьмут, что не оплатили. Или покупка новой ОКТА будет значительно дороже. Вариантов масса.

    13
    4
  • Д
    Дед
    26-го ноября

    Правящим нужны деньги и у них нет времени ждать, пока Вы свою машину из гаража выгоните. Штрафовать всех и вся!

    86
    3
  • MT
    Michael T.
    26-го ноября

    Требуем ДОРОЖНЫЙ НАЛОГ КАК В ЛИТВЕ !

    57
    2
  • MT
    Michael T.
    26-го ноября

    Вопрос в студию: Если авто стоит в гараже, или на стоянке закрытой, или на закрытой частной территории...ТО ЧТО??? за ЧТО ПЛАТИТЬ??? И ЗАЧЕМ?????????

    47
    1
  • MT
    Michael T.
    26-го ноября

    Вы там что курите??? Охуели?? Тогда ТРЕБУЕМ ДОРОЖНЫЙ НАЛОГ КАК В ЛИТВЕ, В ЦЕНЕ БЕНЗИНА!!!!!

    71
    1
  • Д
    Дед
    Michael T.
    26-го ноября

    Акцизный налог, как в Литве в бензине у нас и так есть, просто в Литве нет еще одного налога на транспортное средство. Видимо их кровососы менее жадные или у власти есть какая то конкуренция, а у нас все те же раки уже 30 лет

    26
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    26-го ноября

    Похоже правительство начинает безнаказанно охреневать

    103
    2
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