OCTA будет обязательным для всех транспортных средств, даже если они не используются в дорожном движении

14 ноября этого года Сейм Латвийской Республики принял, а президент провозгласил поправки к Закону об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (OCTA), которые предусматривают несколько существенных изменений.

Самый главный из них — полис ОСТА теперь станет обязательным для всех транспортных средств, если только их регистрация не приостановлена временно. Также с 01.07.2025 OCTA потребуется и для электросамокатов.

До сих пор действующая нормативная база предусматривала, что приобретение полиса ОСТА не было обязательным для транспортного средства, если оно не использовалось в дорожном движении и при этом не была прекращена его регистрация.

Принятые Сеймом поправки к закону предусматривают, что отныне все транспортные средства должны будут приобретать полис OCTA, независимо от того, участвует ли транспортное средство в дорожном движении, если только его регистрация в государственном или муниципальном регистре транспортных средств не приостановлена временно.

Указанные поправки внесены в соответствии с требованиями директивы Европейского Союза (ЕС) и расширяют защиту потерпевших.

«Таким образом, для владельца транспортного средства снижается также риск того, что при нахождении незастрахованного транспортного средства в его владении будет умышленно или неумышленно причинен ущерб имуществу или здоровью другого лица, за который ему придется платить из своих средств», - говорит Янис Абашинс, председатель правления Латвийского бюро страховщиков транспортных средств, добавляя, что такая схема уже действует в некоторых соседних странах, например, в Эстонии.

Требованию этой директивы также должны будут следовать другие государства-члены ЕС, которые еще не выполнили ее.

Новые поправки в закон вступят в силу 10 декабря текущего года. «Я призываю всех владельцев транспортных средств убедиться, что транспортные средства, которыми они владеют или которые находятся в их распоряжении, имеют действительный OCTA. Если транспортное средство не используется активно в повседневной жизни или предполагается, что оно не будет использоваться в течение длительного времени, рекомендую его владельцу рассмотреть возможность временного приостановления регистрации транспортного средства", - поясняет председатель правления.

В настоящее время уже обсуждаются изменения в существующих законах и правилах, позволяющие временно приостановить регистрацию транспортных средств без передачи номерных знаков.

Контроль незастрахованных транспортных средств в настоящее время осуществляется под наблюдением бригад Государственной полиции или технических средств – это означает, что контролируются только те транспортные средства, которые участвуют в дорожном движении.

"С вступлением в силу поправок сотрудники Госполиции также смогут длительное время проверять транспортные средства, припаркованные на обочине дороги или в другом месте. Если такое транспортное средство не имеет действующего ОСТА и его регистрация не прекращена, владельца этого транспортного средства могут оштрафовать. В будущем обсуждаются и другие механизмы контроля за незастрахованными транспортными средствами, однако они потребуют соответствующих изменений в нормативных актах", - поясняет Я. Абашинс.