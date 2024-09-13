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Работу дают! В Латвии вакансий больше, чем в среднем по ЕС - Eurostat (ГРАФИК) 1

Наша Латвия
Дата публикации: 13.09.2024
BB.LV
Работу дают! В Латвии вакансий больше, чем в среднем по ЕС - Eurostat (ГРАФИК)
ФОТО: LETA

В Латвии во втором квартале этого года был выше, чем в среднем по Евросоюзу (ЕС), уровень вакансий на рабочие места, выраженный в процентном соотношении между общим количеством доступных вакансий и полным объемом рабочих мест в экономике - занятых и вакантных.

Об этом свидетельствуют сравнительные данные, обнародованные в пятницу статистическим управлением ЕС "Eurostat".

В Латвии уровень вакансий во втором квартале составил 2,6%. Еще выше уровень вакансий в апреле-июне был в Бельгии и Нидерландах (по 4,4% в каждой стране), Австрии (4%), Чехии (3,3%), Германии (3,1%), а также на Кипре и Мальте (по 3%).

В среднем по ЕС уровень вакансий во втором квартале составил 2,4%, а в еврозоне - 2,6%.

В Эстонии, как и в Хорватии, уровень вакансий составил 1,7%, в Литве - 2,1%, а самый низкий уровень вакансий был в Румынии - 0,7%.

Нет сравнительных данных о Дании, Франции и Италии.

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Комментарии (1)

  • DJ
    Danik Jupiters
    15-го сентября

    Работа может и есть за 1100 брутто Только она от счетов не спасает

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